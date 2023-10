Israel vormt oorlogskabinet, geen voedsel of elektriciteit naar Gaza zolang de gijzelaars vastzitten

Israels premier Netanyahu en generaal b.d. Benny Gantz zijn woensdagavond overeengekomen een oorlogskabinet te vormen. Yoav Galant blijft daarin de minister van Defensie. Hij wordt bijgestaan door Gantz die eveneens een oud-chef staf is, en bovendien als ”waarnemer” door Gadi Eizenkot, die ook chef-staf is geweest. De drie generaals krijgen versterking van Don Dermer, de minister van Strategische Zaken en een Likudnik die dicht bij Netanyahu staat, ook als waarnemer. Verder wordt een aantal partijgenoten van Gantz eveneens waarnemer. Er is afgesproken dat geen andere zaken aan de orde zullen komen dan de oorlog. Tijdens hun eerste vergadering zullen zij een ”strategisch plan” moeten opstellen.

Er zijn verschillende verzoeken van NGO’s en de VN om Gaza van elektriciteit, water en voedsel te blijven voorzien en er zijn besprekingen gaande tussen Hamas, Egypte en Qatar over de opening van een corridor. Minister Israel Katz van Infrastructuur, Energie en Water heeft echter alle hoop de bodem ingeslagen met de mededeling dat er van levering van deze dingen geen sprake kan zijn zolang de gijzelaars door Hamas niet zijn vrijgelaten.

De beschrijving van wat er in Gaza gaande is, is intussen vrijwel onmogelijk geworden doordat er nagenoeg geen communicatie meer mogelijk is. De ziekenhuizen werken nog met hun laatste resten brandstof voor hun aggregaten maar zullen spoedig stoppen. Veel zal het niet uitmaken, ze zaten woensdag al aan 100% van hun capaciteit. Het dodental in Gaza is gestegen boven de 1.350, Er zijn ruim 6.000 gewonden. Ter vergelijking: in 2014 was het dodental van een aanval op Gaza in 50 dagen ruim 2.400. Nu is het ruim de helft in vijf dagen. Defense for Children voegt eraan toe dat minstens 326 slachtoffers kinderen waren. Overigens stijgt ook het aantal in Israel nog steeds. Het zijn er nu meer dan 1.300. Meer dan 300 militairen waren onder de doden en gekidnapten volgens de jongste tellingen. Ook zijn 11 stafleden van de VN omgekomen,

Kolonisten van de nederzetting Esh Kodesh hebben woensdag en donderdag zes Palestijnen doodgeschoten in de plaats Qushra te zuiden van Nablus. Woensdag opende een aantal kolonisten een waar spervuur waarin vier Palestijnen werden gedood en negen gewond. Donderdag openden zij het vuur op een begrafenisstoet. Daarbij werden een man en diens vader werden doodgeschoten.

President Biden van de VS heeft zijn uitspraken van dinsdag gecorrigeerd. Hij had het over de wijze waarop Hamas had huisgehouden bij zijn inval en daarbij ook gesproken over onthoofde baby’s . Hij nam dat terug. Hij had zijn speech onder meer gebaseerd op wat hij had gehoord van de woordvoerder van Netanyahu maar geeft toe dat dit niet juist was, Zijn uitlatingen over verkrachtingen waren overigens ook onjuist, maar daarover zweeg de president.