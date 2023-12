Israel vernielt Palestijnse oudheden en archieven en Guterres roept met artikel 99 de V-Raad bijeen

Er wordt nog steeds hevig gebombardeerd en gevochten in Noord-Gaza en Midden-Gaza, terwijl ook Rafah niet gespaard bleef. Behalve dat er opnieuw honderden doden en gewonden waren, werden daarbij ook belangrijke historische plaatsen en archieven niet gespaard. Zo werd bijvoorbeeld het archief van Gaza-stad gebombardeerd en totaal vernield, waarbij duizenden onvervangbare papieren en gegevens van ruim 100 jaar verloren gingen. Eerder werd het gebouw van het Palestijnse hooggerechtshof opgeblazen, waar ook het hof van Beroep en de rechtbank zetelden en waarbij eveneens duizenden akten en vonnissen verloren gingen. Dit soort acties roepen herinneringen op aan de bezetting van Beiroet van 1982, waarbij ook de volledige inventaris van het Institute of Palestine Studies op vrachtauto’s werd geladen en naar Israel werd afgevoerd, terwijl soldaten binnen op de Perzische tapijten kakten. Tijdens de Nakba van 1948, toen ook alle Palestijnse gemeentelijke en andere archieven zijn vernield of verdonkeremaand, was het niet anders. Israel probeert nog steeds met een hardnekkig geloof dat, als het maar alle tastbare herinneringen vernietigt, ook alle Palestijnen in rook zullen opgaan. Een soort mythisch geloof dat het met eenvoudige middelen het bestaan van de Palestijnen kan uitwissen.

In Noord-Gaza werd intussen weer een antieke moskee tot gort gebombardeerd: de Othman Ben Qashqar-moskee die werd gebouwd in het jaar 1220. Overigens was dat niet het enige belangrijke Palestijns cultuurbezit dat eraan ging. Tientallen archeologische vindplaatsen en oude huizen troffen hetzelfde lot, waaronder het historische centrum van Gaza-stad met tientallen historische huizen. Volgens het Palestijnse ministerie van Cultuur werden ook acht musea vernield, waaronder de musea van Rafah, Qarara en Khan Younis. Bovendien werd negen uitgeverijen en/of drukkerijen verwoest evenals 21 culturele centra. En dat allemaal in het kader van een veldtocht ”Israel dat het recht had om zichzelf te verdedigen”. Ja, de systematische vernieling van historische plaatsen en papieren helpt vanzelfsprekend een heleboel om Hamas op de knieën te krijgen. Toch zeker? Of gelooft u van niet?

Intussen heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres woensdag opgeroepen tot een zitting van de VN-Veiligheidsraad, waar gestemd moet worden over een staakt-het-vuren in Gaza. Guterres deed dat met een beroep op het zeldzaam gebruikte artikel 99 van het VN-Handvest dat hem dit recht geeft. In een boodschap op X (voorheen Twitter) zei hij in een toelichting op zijn brief aan de leden van de Veiligheidsraad dat de humanitaire toestand in Gaza dreigt catastrofaal te worden,. Volgens hem dreigt er een totale ineenstorting van het systeem. Bovendien waarschuwde hij voor het gevaar van epidemieën. Guterres werd bijgevallen door de secretaris-generaal van de WHO, Ghebresyus, en de EU-minister van Buitenlandse Zaken, Borges. De Verenigde Arabische Emiraten meldden dat ze een ontwerp-resolutie klaar hadden waarin om een onmiddellijk bestand werd gevraagd.

Vanzelfsprekend viel de oproep van Guterres echter niet in goede aarde bij de Israeli’s. De Israelische afgevaardigde naar de VN, Gilad Erdan, riep dat de secretaris-generaal een nieuw bewijs leverde van zijn immoraliteit en vroeg hem onmiddellijk opnieuw om af te treden. Hij werd gesteund door zijn baas, de Israelische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen, die Guterres periode als secretaris-generaal een ”gevaar voor de wereldvrede” noemde, eveneens in een tweet op X. Cohen noemde zijn gebruik van artikel 99 en de oproep tot aan staakt-het-vuren ”steun voor de terroristische organisatie Hamas en een goedkeuring van moord op ouderen, de ontvoering van baby’s en het verkrachten van vrouwen.” Iedereen die de wereldvrede steunde moest volgens Cohen, de bevrijding van Gaza van Hamas steunen. Het was al de tweede keer dat Guterres in botsing kwam met Erdan en Cohen. Op 24 oktober zei Guterres tijdens een vergadering van de V-Raad dat ”het ook belangrijk was de gebeurtenissen van 7 oktober in een context te zien”. Erdan noemde dat toen ”schokkend” en riep hem eveneens om af te treden. Eli Cohen zegde tegelijkertijd een ontmoeting met Guterres af.