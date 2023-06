Israel vermoordt drie man vanuit de lucht in eerste targeted killing sinds 20 jaar

Israel heeft woensdagavond een nieuwe, buitengewoon gevaarlijke stap gezet in haar ongebreidelde oorlog met de Westoever. Een Israelische drone schoot een raket af op een auto in de buurt van Jenin. De auto brandde uit, en brandweerlieden die het vuur blusten, maar niet dichterbij mochten komen, zagen drie zwaar verbrande lijken. Het bleken mannen uit Jenin te zijn: Soheib Adnan al-Ghoul (27), Mohammed Bashar Oweis (28) en Ashraf Murad al-Sa’adi (17). (De laatste was toepasselijk vernoemd naar zijn oom Ashraf Mahmoud Sa’adi die was gedood in 2006).

Volgens Israel waren al-Ghoul en Sa’adi leden van de Islamitische Jihad en Oweis van de Martelaars van al-Aqsa van Fatah. Ze werden in de Hebreeuwse pers afgebeeld met een geweer en al-Ghoul zou hebben meegewerkt aan de oprichting van de Lion’s Den in Jenin. Maar dat neemt allemaal niet weg dat er blijkbaar een discussie is geweest in de veiligheidstop van Israel en dat daar is toegegeven aan de onzalige adviezen van de fascist Itamar Ben Gvir die al langer roept om ”grootschalige operaties op de Westoever en het in ere herstellen van de targeted assassinations”. Dit was een targeted assassination, en wel de eerste sinds het einde van de Tweede Intifada 20 jaar geleden. Als Ben Gvir het veiligheidsbeleid gaat bepalen, kunnen we nog heel wat andere leuke verrassingen verwachten.

Er was – temidden van de chaos veroorzaakt door de horden kolonisten die totaal ongestraft (er zijn geloof ik drie arrestaties verricht) tientallen huizen, honderden auto’s en vele, vele dunums landbouwgrond mochten afbranden – nog een verrassing van de regering-Netanyahu. Op de plek waar dinsdag vier kolonisten werden doodgeschoten, werd woensdag feestelijk de stichting van weer een nieuwe ”buitenpost” gevierd. Netanyahu c.s. hebben besloten dat de post behoort bij de nederzetting Eli en dat er 1.000 nieuwe huizen zullen verrijzen. U hoort ongetwijfeld al de jammerklachten die altijd zo worden geuit door de VS, en ook de EU, dat dit de twee staten-oplossing niet dichterbij zal brengen? Dat zal inderdaad niet het geval zijn. Laten de VS en de EU zich vooral eens diep gaan schamen dat de pogroms van dinsdag en woensdag konden plaatsvinden zonder dat er zelfs maar een begin van een besluit werd genomen om aan deze schandalige toestand onmiddellijk een einde te maken.

Nog een derde verrassing was dat in Nablus intussen een actie plaatsvond om weer eens een huis op te blazen, dit keer van Abdel Kamel Jouri, die in de gevangenis zit omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het doodschieten van de Israelische sergeant Ido Baruch, afgelopen oktober. Volgens de Rode Halve Maan moesten er 33 mensen behandeld worden wegens ademhalingsklachten als gevolg van overmatig inademen van traangas. En misschien moet ik er nog eens aan toevoegen dat het opblazen van huizen van families van plegers van wandaden een collectieve straf is, die in het internationaal recht wordt aangemerkt als een oorlogsmisdaad.

Voor wie denkt dat het Israelische leger, zoals het zelf beweert, niet de capaciteit had om op te treden tegen de honderden kolonisten die zich twee dagen hebben uitgeleefd, is er nog een leuk detail om die ”onmacht” te illustreren. Vier Bedouïnen die in het leger dienden werden woensdagavond gearresteerd. Ze hadden een video-clip gemaakt waarin ze zeiden dat ”God met Jenin was” en hadden Israel beledigd. Volgens de krant Yediot Ahronot was de clip, die viral ging, gemaakt op een basis in het zuiden van Israel.