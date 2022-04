Israel valt al-Aqsa moskee binnen: 152 gewonden, 400 arrestaties

Volgens de Israelische media was aan de inval van de politie vooraf gegaan dat duizenden Palestijnen die in de moskee hadden overnacht en een groot aantal Palestijnen dat was aangerukt met bussen (uit Israel zelf) stenen hadden verzameld en vuurwerk hadden afgestoken na de sohour (de laatste maaltijd voor de dagelijks vasten in Ramadan weer begint). Volgens de politie was met het binnenstormen van de moskee gewacht tot na het ochtendgebed. De reden om binnen te vallen heette te zijn om verdere gebedsbijeenkomsten mogelijk te maken, Een enigszins onwezenlijk klinkend excuus om deze belangrijke moskee te ontheiligen, zo lijkt mij, AbuP. Vooral omdat de Westoever vanaf morgen voor een dag of twee in totale ‘lock down’ gaat om de Joden gelegenheid te geven Pesah te vieren.

Een reden waarom zoveel gelovigen naar de moskee waren toegestroomd was overigens dat een gerucht de ronde deed dat Isareli’s van plan waren er een joods ritueel passoffer te gaan brengen op het Pesahfeest. Dat verhaal was waarschijnlijk minder onzinnig dan sommigen zouden geloven. De krant Times of Israel meldde dat donderdag zes Joden waren opgepakt die een dergelijk offer aan het voorbereiden waren, en dat een bokje dat één van hen daartoe klaar had staan in belag was genomen. Los daarvan is er natuurlijk ook nog de ”Temple Institute” met een kring erom heen van honderden gelovige rechtse Joden die al enkelejaren aan het oefenen zijn voor het opnieuwinstellen van de antieke rituelen rond het offeren in de vroegere joodse Tempel.

Ta'am de coalitie verlaten. De regering wankelde ook zonder deze mededeling overigens al, want na het overlopen van één lid van Bennetts Yamina-partij heeft ze nog maar de steun van 60 leden van de Knesset, oftewel precies de helft van het totale aantal Knessetleden. Andere waarschuwingen kwamen van de Palestijnse Autoriteit, van Hamas en van leden van de Arabische Gezamenlijke Lijst in de Knesset. Het is ook goed om niet te vergeten dat de laatste oorlog tegen Gaza verleden jaar eveneens uitbrak na incidenten bij al-Aqsa. Het nieuws van de inval in de moskee lokte uiteraard veel commentaar uit. De Arabische Ta'ampartij van Mansour Abbas, die deelneemt aan de coalitie van Bennett en Lapid liet weten dat de de Aqsa-moskee een 'rode lijn' was.Als de aanval niet onmiddellijk zou stoppen zou