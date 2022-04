Israel reageert op aanslag Tel Aviv: één dode, 13 gewonden, en extra sancties voor Jenin

vluchtelingenkamp Jenin. Dat gebeurde om arrestaties uit te voeren.Ook werd het huis opgemeten van de familie van Ra’ed Hazem die donderdag bij een aanslag in Tel Aviv drie mensen doodde en er negen verwondde om het later te kunnen opblazen. Het Israelische leger heeft zaterdagmorgen met veel manschappen en materieel een inval gedaan in hetDat gebeurde om arrestaties uit te voeren.Ook werd het huis opgemeten van de familie van Ra’ed Hazem die donderdag bij een aanslag in Tel Aviv drie mensen doodde en er negen verwondde om het later te kunnen opblazen.

Operaties als deze zijn een wetmatigheid als er zo’n aanval heeft plaatsgevonden als in Tel Aviv. En dat zeker nadat premier Naftali Bennett op de tv had gezegd dat het leger de vrije hand had gekregen om ”op te treden” en ook stafchef Kochavi had laten weten dat er represailles zouden worden uitgevoerd.

Het kamp werd omringd en militairen drongen huizen binnen om sluipschuttersposities in te nemen op de daken. Het gevolg was dat de militairen op verzet stuitten, waarbij tientallen hen met stenen bekogelden. Daarbij zouden ze ook zijn beschoten. De Israeli’s antwoordden met scherpe munitie, ”rubberkogels” en traangas. Het is niet duidelijk wie het eerst met scherp schoten, maar het resultaat was dat de soldaten één man doodschoten en 13 anderen met kogels verwondden. De gedode man was de 23-jarige Ahmad Nasser Sa’adi. De Islamitische Jihad meldde later dat hij lid was van die organisatie. Zijn M-16 geweer werd door de Israeli’s in beslag genomen. Van de 13 gewonden waren er drie zeer ernstig gewond Een van hen was een 19-jarige vrouw die werd getroffen door een schot in haar onderbuik. Een andere bleek door de Israeli’s te worden gezocht. Hij werd naar een Israelisch ziekenhuis vervoerd en gearresteerd.

Wie de Israeli’s ook hadden willen arresteren was de vader van Ra’ed Hazem, Fathi Hazem, een oud-lid van de Palestijnse veiligheidstroepen (en oud-gevangene van de Israeli’s) die de daad van zijn zoon in het openbaar had geprezen. Hij bleek niet thuis te zijn. De Israelische troepen gingen daarna naar het dorp Deir Ghazaleh niet ver van Jenin, waar de familie Hazem nog een huis bezit. Het is niet duidelijk of dat huis ook zal worden opgeblazen.

Later zaterdag legden de Israeli’s ook sancties op aan Jenin. Het werd Israeli’s verboden Jenin in- of uit te gaan en de permits van handelaren om naar Israel te gaan werden ingetrokken. Het betekent een flinke streep door de handel van Jenin met Israel die – zeker in Ramadan – voor veruit het grootste deel van het inkomen van het stadje zorgt. Verder mogen mensen uit Jenin geen familieleden in Israel bezoeken en worden ook 5.000 pasjes voor mensen die wilden gaan bidden bij de Aqsa moskee ingetrokken. Mensen met werkvergunningen mogen nog wel Israel in, maar de controles worden verscherpt.

Minister Gantz van Defensie zei dat andere versoepelingen voor Ramadan wel in stand bleven. Sami Abu Shehadeh van de (Arabische) Gezamenlijke Lijst in de Knesset waarschuwde echter dat restricties als in Jenin de spanningen alleen maar zullen opdrijven. Stafchef Avi Kochavi rechtvaardigde het feit dat het leger meer eenheden inzet afgelopen vrijdag tijdens een rede.Daarin zei hij ”dat het onze schuld (de schuld van het leger) was dat de ’terrorist’ die in Tel Aviv drie mensen doodde Israel kon binnen glippen”. De spanning zou nog wel een paar weken blijven, meende hij.