Israel pakt Arabische leiders op, dodental op Westoever stijgt naar 177

Israel heeft donderdagmorgen Mohammed Barakeh, de leider van het Arabische ”Follow-up Comitee”, gearresteerd evenals het vroegere Knesset-lid Haneen Zoabi en Sami Abu Shehadeh, de leider van de Tajamuh partij (Balad partij op z’n Hebreeuws). Zij zouden van plan zijn een demonstratie te organisaeren. De achtergrond van dit verhaal is dat twee (Arabische) plaatsen in Israel, Sahnin en Umm al-Fahm, een demonstratie uit sympathie voor Gaza wilden organiseren maar daar geen vergunning voor kregen. De mensenrechtenorganisatie Adalah tekende daartegen beroep aan bij het hooggerechtshof, maar kreeg nul op het rekest. Het hooggerechtshof erkende op typisch Israelische wijze dat de chef van de politie niet het recht heeft om vergunningen te weigeren voor demonstraties, maar wees de eis toch af omdat de politie niet genoeg manschappen op de de been zou kunnen krijgen en omdat dit soort demonstraties de neiging zouden hebben in rellen te eindigen.

Barakeh, Zoabi en Abu Shehadeh zouden zijn opgepakt omdat er plannen zouden bestaan om desondanks te gaan demonstreren, al of niet tijdens een bijeenkomst met een besloten karakter. De situatie is tekenend voor het klimaat in Israel waarin absoluut geen enkel woord ten gunste van de bevolking van Gaza kan worden geuit, ook al wordt die afgeslacht. De bekende advocaat Michael Sfard twitterde naar aanleiding van de uitspraak van het hooggerechtshof (in het Hebreeuws) de retorische vraag “hoe noem je ook al weer een regime waaronder alleen ten gunste van de regering kan worden gedemonstreerd?”

De kwestie valt samen met een voortdurend ernstiger wordende situatie op de Westoever. Donderdag vielen opnieuw tien doden (en 20 gewonden) bij een luchtaanval, toen een drone (of vliegtuig, dat is niet duidelijk) een raket afvuurde op een groep Palestijnen die zich verzetten tegen weer een nieuwe inval in Jenin, waarbij met bulldozers wegen werden omgeploegd, infrastructuur werd vernield en huizen en winkels binnenstebuiten werden gekeerd. De Palestijnse Rode Halve Maan meldde dat ook een ambulance die probeerde naar de getroffen wijk te gaan werd aangevallen, waarbij een ambulancebroeder werd neergeschoten met een kogel in zijn rug. In het dorp Tabqa in het district Hebron werd woensdag een 25-jarige Palestijn doodgeschoten. In Bethlehem stierf een 51-jarige man uit Beit Fajjar na een Israelische inval in Bethlehem waarbij 19 mensen kogelwonden opliepen.

In El Bireh viel één dode en liepen vijf mensen kogelwonden op bij een bestorming, donderdag, van het Amari vluchtelingenkamp, waarbij drie mensen werden gearresteerd. In Khirbet Tana, een deel van de plaats Beir Furik ten oosten van Nablus, werden 20 families uit hun huizen gejaagd door het leger, dat er vervolgens toe overging met een bulldozer huizen en tenten te vernielen en ook een aantal grotten. De 20 families werd te verstaan gegeven dat ze niet mochten terugkeren. Hun schapen werden in beslag genomen en een aantal bijenkorven werd vernield. Ook werden weer minstens 50 Palestijnen verspreid over de Westoever opgepakt. Volgens Israel zijn 1.400 mensen in totaal opgepakt, de Palestijnse organisatie van gevangenen spreekt echter van minstens 2.200. Het aantal Palestijnen dat nu op de Westoever is gedood sinds 7 oktober staat op 177.

In Gaza wordt volgens diverse berichten zwaar gevochten in het Shati-kamp en in de omgeving van het Shifa-ziekenhuis. Hamas leed een onbekend aantal verliezen en claimt meerdere tanks te hebben uitgeschakeld, Israels verliezen staan nu op 39 man. Qatar en Egypte zijn verwikkeld in onderhandelingen over een tijdelijk staakt-het-vuren. Het zou gaan om een bestand van één of twee dagen tegen de vrijlating van 10 – 15 gijzelaars met dubbele paspoorten. Er wordt intussen stevig door gebombardeerd. Zeker 50.000 mensen uit het noorden zijn te voet naar het zuiden gevlucht via een ”veilig” corridor. De honger en vooral dorst laten zich intussen voelen. Er zijn grote aantallen mensen met diarree (vooral kinderen) en ook mensen die lijden aan uitdroging. Er is vrees voor het uitbreken van epidemieën.

– Uitgelichte afbeelding: By Friends123 – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18798099