Israël kondigt intensivering offensief in Gaza aan

Israël gaat de komende dagen het offensief tegen Hamas intensiveren. Dat heeft premier Netanyahu verklaart tegenover leden van zijn Likoed-partij. De strijd tegen Hamas is volgens Netanyahu bij lange na nog niet gewonnen.

Netanyahu liet zich niet uit over een vredesvoorstel dat de Egyptische regering samen met Qatar heeft opgesteld. In dat ambitieuze voorstel wordt gepleit voor een wapenstilstand, het – in fases – vrijlaten van de Israëlische gijzelaars en de samenstelling van een Palestijns zakenkabinet dat het bestuur over de Gazastrook en de Westbank over zou moeten nemen. Het voorstel is voorgelegd aan Israël, Hamas, de VS en een aantal Europese regeringen.

Op het eerste gezicht lijkt het voorstel – althans in deze vorm – weinig kans van slagen te hebben. Israël wil Hamas volledig vernietigen en Hamas heeft inmiddels verklaard niet bereid te zijn het bestuur over de Gazastrook over te dragen aan derden.

Een officiële Israëlische reactie is er nog niet, maar Netanyahu’s woorden zijn weinig hoopvol. Het Israëlische kabinet komt vandaag bijeen. Mogelijk dat het Egyptische voorstel dan op de agenda staat.

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950800