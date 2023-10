Israel draagt 1,1 miljoen mensen in Gaza op naar het zuiden te vertrekken

Israel heeft donderdagnacht rond 12 uur 1,1 miljoen mensen in Gaza het advies gegeven hun huizen of schuilplaatsen binnen 24 uur te verlaten en te vertrekken uit Noord-Gaza. Ze moeten zich begeven ten zuiden van de Wadi Ghaza, die ongeveer in het midden van de Strook loopt. Tot de bevolking van Noord-Gaza behoren onder meer Gaza-stad met een bevolking van 750.000 mensen en Hanoun en omstreken met een bevolking van 440.000. Het is de grootste verjaging van een Palestijnse bevolking sinds de Nakba van 1948. Toen ging het ”slechts” om drie kwart van een miljoen Palestijnen die in een aantal maanden over de grenzen zijn verdreven.

Het commentaar van de VN was dat de verhuizing gewoon onmogelijk is. De Autoriteit van Hamas voor vluchtelingenzaken gaf als commentaar dat het om Israelische psychologische oorlogsvoering ging. Zij gaf de mensen de raad om standvastig te blijven en op hun plek te blijven zitten, Onder de bevolking is echter grote ongerustheid, zo niet paniek ontstaan. Een woordvoerster van de Rode Halve Maan vroeg zich af wat er moest worden van de patiënten in de ziekenhuizen. Medici weigeren hun patiënten alleen te laten. Er zijn ouderen, en kinderen in de ziekenhuizen. Een woordvoerder van UNWRA in Gaza zei dat haar staf opdracht had gekregen naar Rafah in Zuid-Gaza uit te wijken. “Het is chaos, niemand weet wat ze moeten doen.” In Egypte was de beschuldiging te horen dat Israel de Palestijnen naar Egypte wil drijven als onderdeel van het vernietigen van de droom van een Palestijnse staat.

De Israelische legerwoordvoerder Daniël Hagari zei dat Israel ruimte nodig heeft om te manoeuvreren en de schade te vergroten. “We willen de bevolking niet kwetsen, maar we kunnen niet leven met de regering van Hamas-Isis aan onze grens. Hamas heeft één van de meest gruwelijke daden uitgevoerd die de wereld ooit heeft gezien.”

In de afgelopen nacht heeft Israel 750 bombardementsvluchten uitgevoerd. Er zijn nu 12 hoge gebouwen met tientallen woningen platgegooid. Volgens Israel ging het om posten van Hamas. Een Israelische zegsman ging er donderdag prat op dat Israel in zes dagen 6.000 een-tons bommen had afgegooid. Een 340.000 mensen zijn op de vlucht uit hun huizen of dakloos. Het dodental staat nu op 1.569 maar daar zijn de slachtoffers van de jongste rondes van bombardementen nog niet bij opgeteld. Er zijn 7.212 gewonden. Waarschijnlijk raakt vandaag de diesel voor aggregaten van de ziekenhuizen op. Dat wil zeggen dat de stroom uitvalt en de patiënten op de intensive care aan de beademing zullen overlijden, net als baby’s in de couveuses. Er is nu al gebrek aan drinkbaar water, er dreigt een gebrek aan voedingswaren.

Human Rights Watch bevestigde gisteren dat Israel ook weer witte fosfor afgooit. In 2009 gebruikte het dit middel ook in Gaza. Het is via internationale overeenkomsten verboden voor gebruik in dichtbevolkte gebieden en destijds zag Israel na protesten af van het gebruik. In 2023 kan het blijkbaar weer als Gaza toch wordt verwoest. Witte fosfor ontbrandt als het in aanraking komt met zuurstof, Het maakt afschuwelijke wonden want op de huid blijft het branden tot op het bot. Maar Israel mag zich natuurlijk verdedigen, Amerikaanse regeringsfunctionarissen blijven herhalen dat het zich houdt aan de internationale wetten.

Israel had gisteren bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Hij zei dat Israel altijd zal kunnen rekenen op steun van de VS. Vandaag krijgt Israel bezoek van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en van de ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Duitsland en Italië die eveneens een dergelijke boodschap komen brengen. Duitsland heeft pro-Palestijnse demonstraties verboden en de Palestijnse vlag in de ban gedaan. In Parijs leverde de politie slag met een grote menigte die ondanks een verbod naar de Place de la République was gekomen. Verschillende landen hebben hun hulpverlening aan Palestina stopgezet. Groot Brittannië stuurt onder meer schepen richting Israel,

Op de Westoever werden een 37-jarige vrouw en een jongen in Qalqilya doodgeschoten. Ook een jongen die twee politiemensen in Jeruzalem verwondde werd gedood.

Uitgelichte afbeelding: By Al Araby, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138778645