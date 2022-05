Israël/Bezette Palestijnse Gebieden: toename onwettig doden en andere schendingen tegen Palestijnen

De Israëlische autoriteiten moeten een einde maken aan het onwettig doden, opzettelijk verwonden, willekeurig arresteren, martelen, mishandelen, vervolgen en collectief straffen van Palestijnen. Dat zegt Amnesty International in een nieuwe publieke verklaring.

Het laatste dodelijke slachtoffer is de Palestijnse Al-Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh. Zij werd vanmorgen in het hoofd geschoten terwijl ze verslag deed van een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Palestijnen, onder wie veel kinderen, zijn gedood of verwond doordat het Israëlische leger buitensporig geweld gebruikt bij het intomen van demonstraties of tijdens invallen. Het lijkt erop dat sommige Palestijnen gedood zijn op een manier die veel wegheeft van buitengerechtelijke executie. Dat is een oorlogsmisdrijf volgens internationaal recht.

Palestijnen ongestraft gedood

‘Israël doodt links en rechts ongestraft Palestijnen. Hoeveel meer moeten er gedood worden voordat de internationale gemeenschap Israël ter verantwoording roept voor de voortdurende misdrijven tegen de menselijkheid?’ zegt Saleh Higazi van Amnesty’s Midden-Oosten en Noord-Afrikaprogramma.

Escalatie van geweld aan beide zijden

Sinds Naftali Bennett in 21 juni 2021 premier werd, nam het geweld toe. In maart en april werden in Israël en de Bezette Gebieden erg veel Palestijnen en Israëliërs gedood. Tijdens geen enkele andere twee conflictloze maanden sinds 2008 waren het er zoveel. Volgens de Verenigde Naties en Amnesty International doodde het Israëlische leger tussen 21 juni 2021 en 11 mei 2022 in de Bezette Gebieden ten minste 79 Palestijnen, onder wie veertien kinderen. Ook doodde een Israëlische kolonist een Palestijn. In de maand april 2022 doodde het Israëlische leger volgens Amnesty-gegevens ten minste 22 Palestijnen, onder wie drie kinderen.

Gewapende Palestijnen doodden sinds 22 maart 2022 achttien mensen in verschillende steden in Israël.

Politici wakkeren geweld aan

Israëlische overheidsvertegenwoordigers dreigen met meer geweld tegen Palestijnen. Verschillenden van hen, onder wie de premier, deden tijdens het recent oplaaiende geweld herhaaldelijk uitspraken die geweld aanwakkeren en het gebruik van onwettig geweld aanmoedigen. Daarnaast gaven ze bevelen om Palestijnen neer te schieten die geen directe bedreiging vormen.

De Palestijnse autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever hebben alle Palestijnse aanvallen op Israëlische burgers veroordeeld. Maar woordvoerders van verschillende Palestijnse gewapende groeperingen moedigden dergelijke aanvallen aan.

Aanvallen op de al-Aqsa moskee

Tijdens de ramadan beperkten de Israëlische autoriteiten de toegang van moslims tot de al-Aqsa moskee in het oosten van Jeruzalem. Controleposten op wegen die naar de moskee leiden blokkeerden de toegang.

Israëlische politieagenten vielen gelovigen in en om de moskee aan. Ook gebruikten ze geweld dat neerkomt op marteling en mishandeling om bijeenkomsten op te breken.

Volgens de Palestijnse Halve Maan sloten Israëlische agenten op 15 april meer dan vierhonderd Palestijnen, onder wie veel kinderen, op. Voorafgaand daaraan raakten tijdens een confrontatie van zes uur ten minste 150 Palestijnen gewond door rubberkogels en politieknuppels. Volgens ooggetuigen richtten de agenten bij het afvuren van de rubberkogels op het bovenlijf. Ze richtten ook op journalisten, medici, vrouwen, ouderen en mannen met een handicap.

Palestijnse aanvallen op Israëlische burgers

Onder de achttien mensen die verschillende Palestijnen sinds 22 maart 2022 in Israël doodden, waren drie politieagenten en twee buitenlanders. Zes van de Palestijnse aanvallers werden gedood door Israëlische troepen en één door een Israëlische burger.

‘Aanvallen tegen burgers zijn schokkend en worden terecht wereldwijd veroordeeld. Israël is verplicht om iedereen over wie het de macht heeft te beschermen en om het leven van iedereen als even waardevol te beschouwen. Daartoe moeten de autoriteiten de oorzaken van geweld aanpakken en een einde maken aan de apartheid in het land’, zegt Saleh Higazi.

Lees meer over Israëls apartheidspolitiek