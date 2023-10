Israel begint een totale belegering van Gaza na nieuwe raketaanvallen

Vanuit Gaza zijn maandagmorgen twee keer in een half uur salvo’s raketten gelanceerd op Israel. Er waren meerdere inslagen in Ashdod en Ashkelon. Daarbij vielen in beide plaatsen meerdere gewonden. De Israelische minister van Defensie Yoav Galant reageerde met het afkondigen van een totale belegering van Gaza. Er wordt geen voedsel, elektriciteit of gas meer doorgelaten. ”Alles is gesloten,” aldus de minister. ”We vechten met menselijke dieren en we handelen daar naar.”

Israel heeft intussen gedurende de nacht zijn luchtaanvallen op Gaza voortgezet. Onder meer het oostelijke gedeelte van Gaza-stad en Noord-Gaza werden onder vuur genomen, waarbij de Israelische artillerie ook deelnam aan de beschietingen. In Beit Hanoun is het stratenplan vrijwel volledig verwoest. Hulpverleners klaagden dat zij grote moeite hadden gewonden te bereiken. In het Shati-kamp bij Gaza werden verschillende mensen gedood bij aanvallen op twee moskeeën. In Qarara ten oosten van Khan Yunis werden zes leden van de familie Abu al-Omrain gedood toen hun huis werd gebombardeerd. In Rafah werd een leider van de Qassam-militie van Hamas, Salah ad-Din Abu Hilal gedood bij een bombardement van zijn huis evenals een familie van 15 personen in het Jabalia-kamp.

Het aantal mensen dat voor onderdak gevlucht is opgelopen tot 74.000 die verdeeld zijn over 64 UNWRA-schuilplaatsen. Een UNWRA-school waar 225 mensen schuilden liep zware schade op door een treffer, maar er waren geen gewonden, In 36 uur werden 2.212 huizen (gedeeltelijk of geheel) verwoest, evenals drie moskeeën en 21 residentiële gebouwen. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza is het totaal aantal slachtoffers nu gestegen tot 508, waaronder 91 kinderen en 61 vrouwen. Het aantal gewonden ligt rond de 2.800.

Op de Westoever werden de afgelopen 24 uur nogmaals negen mensen gedood, te weten drie in Qalandia, één in Beita, twee in Hebron, één in het Fawar-kamp ten zuiden van Hebron, één bij het hek van Gaza en één in Jericho. Zij kwamen na de acht van zondag. Het aantal doden op de Westoever staat dit jaar nu op 261. Er werden de afgelopen nacht minimaal 40 mensen opgepakt. Israel heeft ook de rechten van ruim 5.000 gevangenen ingeperkt. Daaronder vallen het stopzetten van familiebezoek, omgang met advocaten en het afsluiten van secties van gevangenissen en vermindering van het aantal tv-toestellen.

Israel is intussen nog op zeven plaatsen nabij Gaza in gevecht met indringers van Hamas. De meeste plaatsen zijn terug veroverd, maar er komen nog steeds nieuwe strijders uit Gaza binnen. Intussen is vastgesteld dat Hamas 130 gijzelaars heeft. Volgens Hamas zijn via Qatar onderhandelingen met Israel geopend over de ruil van vrouwelijke gijzelaars. Er is echter geen reactie van Israel. Eveneens onbevestigd is een bericht in de Wall Street Journal dat Hamas-kopstukken voorafgaande aan hun recente inval het plan samen met mensen van de Iraanse Revolutionaire Garde in augustus zou hebben geoefend in Libanon.

Intussen gaat het bergen van lijken ook nog door. Israel heeft de dood bevestigd van een zestigtal militairen en een veertigtal politiemensen. Verder zijn zeker 260 lijken gevonden van mensen die deel hadden genomen aan een dansfestival. Thailand maakte bekend dat 12 Thais zijn gedood en Nepal meldde het overlijden van 10 mensen. Het dodental staat in Israel intussen op 700 maar zal waarschijnlijk nog stijgen. Er zijn 2.200 gewonden van wie 22 in levensgevaar verkeren. Israel bouwt een troepenmacht van honderdduizenden op bij de grens met Gaza, vermoedelijk een voorbereiding op een grootscheepse invasie van Gaza.

