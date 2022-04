Israel: alweer een dode Palestijn, zes vissers opgebracht en dodelijke aanval op Syrië

Israelische militairen hebben woensdagmorgen vroeg weer een slachtoffer gemaakt. Bij een inval in Jenin van de anti-terreureenheid Duvdevan werd de 18-jarige Ahmad Mohammed Lutfi Masad uit de plaats Burqin (ten westen van Jenin) in zijn hoofd geschoten. In het Ibn Sina ziekenhuis in Jenin werd later de dood geconstateerd. Nog drie anderen raakten door kogels gewond. Een 16-jarige jongen werd in zijn been geschoten, een 18-jarige kreeg een schot in zijn bekken en een 19-jarige werd geraakt in een arm en een been. De militairen, die drones inzetten tijdens de inval, werden met stenen bekogeld en ook beschoten. Er werden drie arrestaties verricht.

De dood van Ahmad Masad komt precies een dag nadat Ahmed Obeidat (20) uit het kamp Aqabat Jaber bij Jericho werd gedood, eveneens met een schot in zijn hoofd. Het aantal sinds het begin van dit jaar gedode Palestijnen is nu opgelopen tot 47.

Tevens werden woensdag in Gaza twee boten met in totaal zes vissers vanuit de zee bij Gaza opgebracht naar de haven van Ashdod in Israel. De boten werden in beslag genomen. Twee dagen geleden nam de Israelische marine ook al drie vissers gevangen en werden hun boten eveneens in beslag genomen, Toen werd er ook met scherp op andere vissers geschoten.

Israel voerde in de nacht van dinsdag op woensdag ook luchtaanvallen uit in de buurt van Damascus in Syrië. Naar verluidt zou het onder meer zijn gegaan om posities die te maken hadden met de Iraanse aanwezigheid in Syrië, waaronder een ammunitie depot. Volgens het Syrische Observatory for Human Rights werden negen mensen gedood, onder wie vijf Syrische militairen. De overige vier zouden hebben behoord tot een militie die gesteund werd door Iran. Israel heeft in de loop van de laatste jaren honderden aanvallen op Syrië uitgevoerd. maar deze aanval was de de dodelijkste van dit jaar