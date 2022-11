Iran viert het verlies van het voetbalelftal

Het Iraanse voetbalelftal heeft bij de verachtelijke Wereldkampioenschappen in Qatar een merkwaardige dubbelrol gespeeld. Bij de eerste wedstrijd weigerde het elftal het volkslied van de Islamitische Republiek te zingen. Bij de tweede en derde ronde zong men het wel, bang waarschijnlijk voor wat hun zelf en anders hun familie te wachten zou staan.

Op straat in Iran werd uitbundig het verlies van het elftal – gevierd. “Juichen, dansen en vuurwerk ter viering van het verlies” – het regime hoeft geen opsteker te krijgen van een geslaagd elftal, dat zowaar van de VS verloren heeft.

PS. Foto rechts is dezelfde vrouw in haar hotel! #hypocrisie #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/AVb2Otj3kl

2/2 vrouwen vermoord en gevangengezet omdat hun haar niet volledig bedekt was met een sluier.

In Saqqez (geboorte- en begraafplaats van #MahsaAmini) in de provincie Koerdistan, W-#Iran op een meisjesschool wordt vandaag nog steeds feest gevierd, na het verlies v het elftal vd Islamitische Republiek tegen de VS gisteravond op het WK. #IranRevolutionpic.twitter.com/SQoeLHZqmH

