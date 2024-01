Internationaal Hof van Justitie: Israël moet maatregelen nemen om een genocide in Gaza te voorkomen, maar hoeft de militaire acties niet te staken

Het Internationaal Hof van Justitie roept Israël op om maatregelen te nemen om genocide te voorkomen, maar eist geen staakt het vuren. In de praktijk betekent het dat Israël door mag gaan met de militaire acties tegen Hamas, mits het aan een aantal voorwaarden voldoet.

Het Hof zegt dat Israël “alle maatregelen moet nemen die binnen zijn macht liggen” om te voorkomen dat er genocide wordt gepleegd op de Palestijnen. Op de eis van Zuid-Afrika dat er onmiddellijk een eenzijdig staakt-het-vuren moet worden afgekondigd gaat het Hof niet in. Dat laatste is natuurlijk cruciaal.

Het Hof zegt dat Israël alles moet doen om burgerdoden te voorkomen, dat er “geen omstandigheden mogen worden gecreëerd die de bevolking van Gaza geheel of gedeeltelijk vernietigen” en dat de Israëlische regering stappen moet nemen tegen degenen die “aanzetten tot genocide”. Het laatste is ongetwijfeld een verwijzing naar de gewelddadige koortsfantasieën van enkele extreemrechtse Israëlische politici. Ook moet Israël er voor zorgen dat humanitaire hulp de bevolking van Gaza kan bereiken.

Hamas blijft overigens niet buiten schot: het Hof is van oordeel dat Hamas de nog resterende Israëlische gijzelaars onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij moet laten (wat uiteraard niet gaat gebeuren).

Alles bijeen lijkt de uitspraak me na een vluchtige eerste lezing genuanceerd en eerlijk, al zullen zowel Hamas als Netanyahu daar ongetwijfeld anders over denken.

Het is natuurlijk uiteindelijk allemaal academisch. Het enige dat écht van belang is, is de houding van de Verenigde Staten en (in veel mindere mate) die van Europa. Zowel de VS als GB, Duitsland en Frankrijk steunen Israël vrijwel onvoorwaardelijk. Zelfs als het Hof een staakt-het-vuren had geëist, had Netanyahu die uitspraak schouderophalend naast zich neer kunnen leggen.

Uitgelichte afbeelding: By Velvet – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43026224