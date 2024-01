In West-Darfoer sterven nu twintig keer meer mensen dan normaal

In West-Darfoer sterven sinds april vorig jaar twintig keer meer mensen dan gemiddeld. In 82 procent van de gevallen was geweld – waaronder etnisch geweld – de doodsoorzaak. Vier op de vijf slachtoffers zijn mannen. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen na onderzoek in drie grote vluchtelingenkampen in de regio.

In april vorig jaar brak er in Soedan een hevige machtsstrijd uit tussen militaire groeperingen waarbij ook burgerdoelen worden geraakt. Het aanhoudende geweld heeft al minstens zes miljoen mensen verjaagd, van wie er meer dan een miljoen bescherming hebben gezocht in de buurlanden, onder meer Tsjaad. Uit het onderzoek van Artsen Zonder Grenzen (AZG) blijkt dat het merendeel van de sterfgevallen plaatsvond in hoofdstad El Geneina, terwijl een kwart plaatsvond tijdens de pogingen om te vluchten naar Tsjaad. – Lees verder bij de bron, IPS Uitgelichte afbeelding: By Henry Ridgwell – https://www.youtube.com/watch?v=gfRgMTQB4JU, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25063013