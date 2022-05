In minder dan twintig jaar zestig procent minder insecten in Groot-Brittannië

Het aantal vliegende insecten in Groot-Brittannië is sinds 2004 met zestig procent gedaald, wijst een onderzoek dat doodgevlogen insecten op autonummerplaten heeft geteld. De wetenschapslieden die het onderzoek hebben uitgevoerd zeiden dat de afname beangstigend was, want het leven op Aarde hangt af van insecten.

De resultaten van vele duizenden reisbewegingen van het publiek in de zomer van 2021 werden vergeleken met die van 2004. De achteruitgang was het grootst in Engeland: 65%, in Wales 55% en Schotland 28%.

Er zijn maar twee grote onderzoeken geweest tot nu toe, zodat de onderzoekers zeiden dat het mogelijk was dat die jaren uitzonderlijk goed of slecht waren voor insecten zodat de gegevens vertekend zijn. Het is dus noodzakelijk de analyse ieder jaar te doen om een tendens op de lange termijn waar te nemen. Maar de nieuwe resultaten komen overeen met andere waarnemingen van afname van insecten, bijvoorbeeld een jaarlijks onderzoek van voorruiten in landelijk Denemarken gehouden van 1997 tot 2017, waaruit een achteruitgang van tachtig procent bleek.

– Uitgelichte afbeelding: Door Evanherk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1764628