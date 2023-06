Waar La-La ligt is mij niet duidelijk, maar het nummer past perfect bij een lome zomeravond, (nog net) in de lente.

Oh, well, I’m… (UHH!)

Sittin’ here in La-La,

Waitin’ for my Ya Ya (ohh, ohh)

Sittin’ here in La-La,

Waitin’ for my Ya Ya (ohh, ohh)

It may sound funny

But I don’t believe she’s comin’ (ohh, ohh)

Baby hurry,

Don’t make me worry (ohh, ohh)

Yeah baby, hurry,

Don’t make me worry (ohh, ohh)

You know that I love you,

Oh, how I love you (ohh, ohh)

Ya Ya, Lee Dorsey, 1961

– Uitgelichte afbeelding: Door MarxBros001 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99918190