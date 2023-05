In Gaza 31 doden, in Israel één, Israel weigert het doden van kopstukken op te geven

Donderdag werden twee commandanten van de Islamitische Jihad bij aanvallen op hun huizen gedood. In de vroege ochtend was het de beurt aan Ali Abu Ghali die in zijn huis in Hamad ten noorden van Khan Younis werd gedood, samen met zijn broer en een neef. Later op de dag werd een ander kopstuk van de Islamitische Jihad, Ahmed Abu Daqqa (43) getroffen in zijn huis in Bani Suhaila (eveneens in de buurt van Khan Younis). Het dodental in Gaza staat nu op 31 en er zijn 95 gewonden. Israel heeft vijf kopstukken van de Islamitische Jihad (met hun familieleden) gedood.

Israel heeft intussen ook schade geleden. Bij een voltreffer in een appartement in Rehovot verloor één persoon het leven, terwijl vijf anderen naar een ziekenhis werden vervoerd, In Sderot, dichtbij de Gaza-strook raakte een 30 jarige man redelijk ernstig gewond en liep een verenigings-gebouw schade op. In Zuid-Israel werd een kas door raketten getroffen.

Achter de schermen wordt er, onder meer door Egypte en Qatar nog steeds gewerkt aan een staakt-het-vuren. Gisteravond werd dat bijna bereikt maar het strandde op de eis van de Islmatische Jihad dat Israel moet afzien van ”targetted assassinations”, of anderd gezegd moet beloven geen commandanten meer de dood in te te zullen bombarderen. Israel blijft dat weigeren.

Intussen overleed in Tulkarem op de Westoever een man als gevolg van een Israelische inval in het kamp Nur as-Shams waarbij hij gewond raakte. Ghazi Shehab (66) stierf door kogelwonden in de onderbuik. Door zijn dood is het aantal Palestijnen dat in 2023 stierf door Israelisch geweld nu gestegen tot 146, waarvan 32 doden in Gaza. Twee mensenrechtenorganisaties, Gisha en Physicians for Human Rights, hebben een beroep op Israel gedaan om de grens bij Erez open te stellen voor noodgevallen, Zij meldden dat 192 patiënten, waaronder gevallen van kanker, niet naar Israel konden voor noodzakelijke behandelingen. In 15 gevallen gaat het om mensen die onmiddellijke behandeling behoeven.

