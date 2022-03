In dertig jaar aantal dagvlinders gehalveerd

De stikstofbelasting in Nederland moet omlaag. Dat is een verplichting die we zowel aan onze eigen gezondheid als aan die van de natuur verschuldigd zijn. De schade van stikstof aan de natuur is niet voor iedereen goed zichtbaar, maar als je kijkt naar dagvlinders zie je duidelijk de negatieve effecten. Sinds 1992 zijn de aantallen dagvlinders, over alle soorten gerekend, met de helft afgenomen.

Deze afname in de aantallen dagvlinders is echt dramatisch te noemen, maar we zien daarbij wel grote verschillen tussen soorten. De stikstoftolerante soorten doen het best goed, mogelijk mede door klimaatopwarming, maar die stijging wordt volledig tenietgedaan door de daling van de stikstofgevoelige soorten. Dat effect is zo sterk dat alle vlinders samen met de helft achteruitgaan. Stikstofgevoelige soorten zijn soorten van de schralere gebieden, zoals duinen, heide en hoogveen. Meer dan de helft van onze dagvlinders behoort daartoe. Door te veel stikstof verzuurt hun omgeving en nemen ruige grassen het over van de kruiden die als waard- of nectarplanten dienst doen.