Ik kan niet naar Trump luisteren

Ik kan bijna niet naar Trump luisteren. Ik weet niet wat het is maar ik ben niet de enige met dat probleem, dat weet ik wel. Je beeldscherm loopt ook teveel risico er een vuist doorheen te krijgen.

De inherente belediging, die volgt uit de veronderstelling dat je zijn kinderachtige leugens zou geloven. Zijn achterlijke zinsbouw, met zijn vocabulaire van 100 woorden. Dat ik dat serieus zou moeten nemen. Dat je zelfs als buitenlander hoort dat hij niet één fatsoenlijke zin kan uitspreken.

Die stomme intonatie van hem ook, en hoe hij zijn hoofd dan bestudeerd schuin houdt als hij denkt dat hij iets interessants vertelt. Met die oranje zultkop en onmogelijke comb-over van hem.

Er bestaat, bijvoorbeeld, niet zoiets als een “perfect phonecall”. Hij had het eerder ook al eens over het mooiste stuk chocoladetaart dat hij ooit had gehad (wat overigens geheel niet terzake was; hij wou alleen maar opscheppen over hoe alles in zijn leven het beste, mooiste en perfectste is dat er bestaat. Als je het James Bondboek “Goldfinger” leest; dat karakter komt griezelig dichtbij Trump, zelfs uiterlijk, maar dan een intelligente versie ervan). Ja ok, van een sterrenkok wil ik dat geloven, maar niet van iemand die doorgebakken biefstukken met ketchup eet. Nou ja, misschien was het telefoongesprek waar hij het over had in zekere zin trouwens wel perfect, namelijk perfect geschikt om hem te veroordelen.

Die “perfect phonecall” was immers zijn gesprek met Secretary of State van Georgia Brad Raffensperger, waarin hij hem verzocht 11780 stemmen te “vinden”, omdat dat er één meer was dan ze nodig hadden. Daarna werd hij dus uiteindelijk aangeklaagd door de Fulton County District Attorney Fani Willis (omdat Merrick Garland nog steeds enorm druk was met neutraal te blijven). Trump heeft inmiddels geprobeerd die zaak te laten verplaatsen naar een federale rechtbank, want dan is er een kans op een presidentieel pardon (hetzij door hemzelf, alhoewel dat juridisch aangevochten zou kunnen worden, hetzij door een andere Republikeinse president).

Hoe dan ook, ik zou het – vanwege zijn virulent racisme – prachtig vinden als hij in elk geval door drie zwarte aanklagers gepakt wordt: Alvin Bragg in Manhattan, Letitia James voor de staat New York (die mogelijk zijn volstrekt nutteloze organisatie de grond in kan boren) en niet in het minst Fani Willis in Georgia, voor zijn vervalste kiesmannenplan. Die laatste zou toch wel eens de grootste zaak van allemaal kunnen blijken, ook qua aantal aangeklaagde personen.

Inmiddels gaan er ook geruchten dat er aanklachten aan de Mar-a-Lagozaak van de geheime documenten zouden kunnen worden toegevoegd. In elk geval van Fani Willis worden er binnen enkele weken aanklachten verwacht. Mag Trump weer opdraven om urenlang rondgecommandeerd te worden op zo’n rechtbank. Alleen dat feit al geeft me oneindige voldoening, dat die verwende, 77-jarige terreurkleuter gewoon moet doen wat hem gezegd wordt.

Er zijn wel meer details naar buiten gekomen over wie er gehoord is door Grand Juries en dergelijke (onder andere Jared Kushner), maar laten we maar eens afwachten waar dat allemaal concreet toe gaat leiden.

Donald Trump is een gore lafbek, die zich altijd beschermd wist door zijn geld, hij kon je immers altijd failliet procederen. Maar deze keer heeft hij zich vergist, deze keer heeft hij de Verenigde Staten van Amerika en individuele staten achter zich aan weten te krijgen en die gaan niet failliet. Zolang hij niet zelf of een andere Republikein president wordt gaat hij een heel zware pijp roken.

