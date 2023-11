IJdele Plasterk blijkt miljonair via schimmig farmabedrijf in kankeronderzoek

Plasterk… als je alles gehad hebt…

Wilders heeft natuurlijk geen enorm netwerk. Je kan met hem niet even de kroeg in. Maar de echtparen Wilders en Plasterk hebben elkaar toevallig ontmoet tijdens een gelijktijdige vakantie op Aruba. Zijn daar samen gaan eten, zo zegt de Telegraaf.

Nou mag je best in de Telegraaf schrijven, maar liever geen columns met zuur gezeur of betweterige bitterheid – als het al te volgen is. Maar Plasterk doet dat juist wel – hij is echt over, maar hij wil het alleen zelf nog niet inzien.

Hij heeft flinke fouten gemaakt: over zijn eerste bedrijf MyTomorrows zijn allerlei Kamervragen gesteld, er is een wetenschappelijk artikel van hem geschrapt door het internationale blad Science, hij heeft ondanks een referendum de Sleepnetwet van 2017 doorgedrukt, én…

hij is miljonair geworden via eigen kankeronderzoek. Lees en huiver…

Hier wat relevante puntjes uit zijn bio:

– 1987-2000:

onderzoeker, Ned. Kanker Inst.

– 2000:

Fries is volgens Plasterk geen taal; Volkskrant-column.

– 2000-07: directeur Hubrecht Instituut (KNAW) – onderzoek naar vooral stamcellen; publicatie van wetenschappelijk artikel als hoofdauteur dat later geschrapt wordt – zie 2020

– 2007:

toezichthouder bij o.m. de Wellcome Trust – dat is de eredivisie van de Big Pharma

– 2007-10:

minister van onderwijs in kabinet Balkenende-IV

-2010-12:

Kamerlid PvdA; verliest strijd om fractieleiderschap

– 2012-16:

minister van binnenlandse zaken in kabinet Rutte-II; dient Sleepnetwet in, ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017′ voor grootschalig en ongecontroleerd achterhalen van privégegevens van burgers; referendum in 2018 wijst wet vruchteloos af

– 2017-18:

werkt bij MyTomorrows als hoofd onderzoek, officieel genaamd Impatients N.V., globaal farma-platform voor kankerpatiënten en in Nederland nog niet geregistreerde medicijnen; aan de Zuidas.

Dat leidde tot Kamervragen van Lea Bouwmeester van 18 mei 2013 over het toedienen van zulke medicijnen aan kwetsbare mensen (TK 2012–2013, Aanhangsel bij de Handelingen, nr. 2258). En opnieuw van het TK-lid en arts Henk van Gerven (SP) van 14 februari 2014. De VVD-minister van toen, Edith Schippers, wees dat niet af.

VVD-TK-lid Arno Rutte in 2015 stelde daar opnieuw kritische vragen over ivm het gebruik van ongeregistreerde geneesmiddelen tegen kanker.

– 2018:

richt farmabedrijf Frame Cancer Therapeutics op. Over dit bedrijf is echter niets (meer??) te vinden op de site van de KvK. Dit werd in 2022 voor € 32 miljoen overgenomen door CureVac Netherlands B.V., dat zit in het Science Park in Amsterdam.

Ehhh: € 32 miljoen? In vier jaar? Is Plasterk dan… Miljonair? Tevens is Plasterk gasthoogleraar aan de UvA. Hij draagt nu de titel ‘senior vice-president Innovation and Science’ van ’the board’ van CureVac Netherlands B.V., zo legde een vriendelijke dame van CureVac mij vanmiddag uit aan de telefoon.

– 2020:

het toonaangevende blad ‘Science’ trekt – zeer ongebruikelijk – een wetenschappelijk artikel van Plasterk uit 2007 terug: ‘Science retracts paper co-authored by high-profile scientist and former Dutch minister’. Gespecialiseerd onderzoekster van publikaties dr Elizabeth Bik heeft er ongerechtigdheden in ontdekt en stelt vragen. Het Hubrecht Instituut, destijds betrokken, belooft in 2020 dat te onderzoeken. Is echter nog niet opgelost.

-2023:

“Greenpeace is een vreselijke club, de Green Deal is ondemocratisch en Trump is zo gek nog niet. Ruim een half jaar is oud-PvdA-minister Ronald Plasterk columnist bij De Telegraaf en dat leidt tot nogal wat verwarring en vragen. ‘Slikt-ie verkeerde pilletjes?’”.

Zo citeren redactieleden Marcel van Lieshout en Frank van Zijl hem in de Volkskrant op 17 november 2023.

Zie ook mijn stukje over zijn Telegraaf-column; ‘Lachen met Plasterk’

– Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid.nl – Rijksoverheid.nl, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43512076