IDF bevrijdt twee gijzelaars uit de klauwen van Hamas

Het Israëlische leger heeft twee gijzelaars bevrijd uit de klauwen van de fascistische terreurorganisatie Hamas. Hulde! De twee mannen, Fernando Simon Marman, 60, en Louis Hare, 70, werden op 7 oktober door Hamas ontvoerd uit de kibboets Nir Yitzhak. Volgens een woordvoerder van het leger verkeren beide mannen in goede gezondheid.

Netanyahu kan dit succes goed gebruiken. Hij ligt in Israël zélf al geruime tijd onder vuur omdat veel Israëli’s (met reden) denken dat hij meer geïnteresseerd is in het behoud van zijn eigen positie dan in de bevrijding van de gijzelaars.

De actie werd uitgevoerd door een commando-eenheid van het IDF, in samenwerking met de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet en een speciale eenheid van de Israëlische politie. De bevrijding ging gepaard met een schotenwisseling tussen de IDF-eenheid en leden van Hamas. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen is niet bekend gemaakt.

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950791