Identiteit terrorist Colorado Springs bekend

Anderson Lee Aldritch, de terrorist die in Colarodo Springs 5 bezoekers van LHBTI-bar Club Q doodschoot, is de kleinzoon van Randy Voegel, een voormalige Republikeinse afgevaardigde voor de California State Assembly (het Huis van Afgevaardigden van Californië). Voegel is een groot fan van Donald Trump, Na de bestorming van het Capitool schreef hij in de San Diego Union-Tribune dat “First shots have been fired against tyranny”. Aldritch heeft zijn ideeën dus niet van een vreemde.

Dat Aldritch niet meer slachtoffers maakte, is te danken aan twee bezoekers die hem overmeesterden. Zoals meerdere mensen opmerkten steekt hun gedrag gunstig af bij het gedrag van de agenten in Uvalde, die de massamoordenaar daar – uit angst zélf neergeschoten te worden – urenlang rustig zijn gang lieten gaan in een school.

Aldrich werd in 2021 al eens gearresteerd, nadat hij zijn moeder bedreigd had met een vuurwapen. Het vuurwapen werd in beslag genomen, maar daar liet de politie het blijkbaar bij. Aldritch staat overigens nog steeds geregistreerd op zijn moeder’s adres, blijkbaar was zijn eerdere optreden geen reden hem de deur te wijzen.

Aldritch was naar het schijnt nauwelijks of niet actief op sociale media. Zijn moeder beschikt over een FB-account, waar ze in februari 2022 haar vrienden vroeg of die een goede therapeut wisten voor haar zoon.

Er is nog steeds geen motief bekend, maar Club Q betitelde de aanslag als een “hate attack” en er is geen enkele reden daaraan te twijfelen. De club organiseerde het afgelopen weekend drag shows, wat voldoende is rechts Amerika het bloed onder de nagels vandaan te halen. Republikeinse hotemetoten als Lauren Boebert beschuldigen drag shows regelmatig van ‘grooming’.

Dat de aanslag plaats vond aan de vooravond van de Trans Day of Remembrance – de dag waarop transmensen die het slachtoffer zijn geworden van geweld worden herdacht – is waarschijnlijk evenmin toeval. Rechts Amerika heeft zo mogelijk nóg minder op met transmensen dan met drag queens. Het resultaat: alleen al in 2021 werden 375 transgender mensen vermoord in de VS.

Ook fascistische knokploegen als de Proud Boys keren zich regelmatig tegen drag shows en transmensen:

Of rechts Amerika nu gas terug zal nemen? Waarschijnlijk niet, want de haat tegen transmensen en drag shows is één van de belangrijkste selling points van zowel fascisten als de rechtervleugel van de GOP – voor zover er überhaupt nog enig verschil is tussen die twee.

