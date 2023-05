Huurlingenleger Wagner dreigt zich terug te trekken uit Bachmoet

Yevgeny Prigozhin, de leider van het huurlingenleger Wagner, zegt zijn eenheden komende woensdag terug te zullen trekken uit Bachmoet.

Om de grotendeels in puin liggende Oekraïense stad wordt al maanden hevig gevochten, waarbij aan beide kanten veel slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft al diverse keren verkondigd de stad veroverd te hebben, maar tot een definitieve doorbraak is het tot op heden niet gekomen.

Prigozhin wijt het onvermogen Bachmoet te veroveren aan het Russische ministerie van Defensie, dat hem structureel te weinig munitie zou leveren. Hij beklaagt zich daar al maanden over, maar volgens hem is de situatie niet verbeterd en gáát die ook niet verbeteren. Prigozhin vermoedt dat het ministerie van Defensie en de legertop hem een loer willen draaien en stiekem helemaal niet zo rouwig zijn om de zware verliezen die de Wagnergroep lijdt.

Eerder vandaag plaatste Prigozhin een video op Telegram, waarin hij ongekend fel uithaalt naar de legerleiding en het ministerie van Defensie. Om hem heen liggen de lichamen van enkele tientallen gesneuvelde Wagner-nazi’s:

Wagner PMC’s Prigozhin has lost it. Hard not to interpret this as a declaration of war against Russia’s Defence Minister Shoigu and Armed Forces Chief Gerasimov. Yesterday, Wind of Change mentioned that FSB resources are being diverted to prevent a coup. pic.twitter.com/MvMs3el5YG — Igor Sushko (@igorsushko) May 4, 2023



Recentelijk werd Mikail Mizintsev door Shoigu ontslagen als onderminister van Defensie. Volgens Shoigu zou Mizintsev voor het reguliere leger bestemde munitie aan Wagner geleverd hebben.

Als Prigozhin zijn dreigement waarmaakt en volgende week woensdag zijn eenheden terugtrekt uit Bachmoet, heeft Rusland een serieus probleem. Prigozhin zegt dat eenheden van het reguliere leger de posities van de Wagner-eenheden over kunnen nemen, maar dat is op zo’n korte termijn volgens waarnemers bijna ondoenlijk. Bovendien heeft het Russische leger het afgelopen jaar uitgebreid gedemonstreerd dat Logistiek niet meteen haar sterkste onderdeel is.

Mogelijk probeert Prigozhin de druk op te voeren en is hij helemaal niet van plan zijn eenheden terug te trekken. Kijkend naar de video krijg je echter de indruk dat de woede van de Wagner-baas oprecht is (of hij is een fantastische acteur).

Uitgelichte afbeelding: Prigozin uiterst rechts, naast Vlad I – By Government of the Russian Federation, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98211198