Een overlijdensbericht dat we gemist hebben, ik zou bijna zeggen: gelukkig maar. Barry St. John, eigenlijk Elizabeth Thompson geheten, is er niet meer. En een knallende hit heeft ze nooit gehad.

Geproduceerd door Emperor Rosko, al net zo verbonden aan Caroline als zij, toen het station er nog was in de jaren zestig, een cover van het schitterende Box Tops-nummer.



Cry like a baby, 1969

