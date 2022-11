Hugo de Jonge heeft het volledig gezien met de PVV. De Jonge zag zich gedwongen een aantal vragen van PVV-Kamerlid Kops over volkshuisvesting te beantwoorden. PVV, en dús ging het over buutnlanders die Ons Volk woningen afpakken. Bij vraag 11 had De Jonge er genoeg van:

Uitgelichte afbeelding: Door European People’s Party – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EPP_Summit,_20_June_2019_(48097642061).jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88274371