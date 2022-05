Houden zeilschepen van de wind? Een 1mei-meditatie

Waarom denken aan wat Een mei voor JOU betekent? Een hele reeks uit de jaren zeventig flitst door mijn hoofd en daar blijft het bij wat mij betreft. Het is een geritualiseerde datum die al zo lang van zijn inhoud ontdaan is.

Maar ja, bij een aantal in dat decennium ben ik betrokken geweest zelfs bij de organisatie subsidiair als standhouder. De aftrap illustreert een andere tijd. De standhoudster van het Griekenland vond nogal uitdrukkelijk dat ik het “op de seks” speelde. Ach, ik ben toch echt als knaap vertrokken die avond – mijn inzet was zoveel mogelijk het woord te verspreiden en van de handel af te komen. Dat laatste was helaas belangrijk, op de dag van de capitulatie van Biafra kwam de tweede druk van ons boek over Biafra uit. Daar waren dan plotseling duizend boeken waarvan je maar moest zien of je ze nog kwijt kon.

Het is allemaal nog goed gekomen met die boeken en dat laatste bulletin, en het blijft die herinnering aan de Brakke Grond, waar ook de volgende 1mei-bijeenkomsten waaraan ik geparticipeerd heb plaatsvonden.

De Brakke Grond, 1972. Ik moet standhouder zijn geweest, nu met het bulletin Vrij Ierland, ik wist niet dat de trotskistsche kameraden met wie we in een vechtrelatie zaten in het Iers Solidariteits Komitee wel in de zaal moesten zijn, want Mandel Zelf sprak. En zijn aanwezigheid betekende erkenning van Hun Tendens als de enige ware. Zo ver was ik nog niet gevorderd in mijn kennis van de politieke fauna aan de linkerflank van links.

Dus wat mij vooral bijblijft van die dag is dat ik met P. – van wie men later zou fluisteren dat ik erg verliefd op haar was, wat mij dan weer niet bekend was – even uitblaas in de foyer van de Brakke Grond. Door de boxen schalt het onderstaande nummer en ik zeg tegen P. dat ik het zo goed vind. Ze is het met me eens.

Wat Mandel te vertellen had, geen idee. Het zal wel over het Overgangsprogramma gegaan zijn.

Een single van ruim zeven minuten, geschreven door Robbie Krieger en John Densmore, The Doors verweduwnaard zonder Jim Morrison, maar ze zijn nog even doorgegaan.

Well, you asked how much I love you

Why do ships with sails love the wind?

And will I be thinking of you?

Will I ever pass this way again?

I’ll be returning some day

Until then

Please don’t ask me my direction

Let my tracks be buried in the sea

‘Cause to wander’s my infection

‘Til the four winds bring you back to me

Don’t count your memories

Think of me as just a dream

Just like this melody, I sing

Ships with sails, LP:1971, single: 1972

– Uitgelichte afbeelding: Door Elektra Records-Joel Brodsky – eBay itemphoto frontphoto back, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17012719