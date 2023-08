Hou ik van je? Reken maar!

Dat ik niet diep onder de indruk ben van wat door sommigen als de Northern Soulplaat aller Northern Soulplaten wordt gevonden heb ik al duidelijk gemaakt, dunkt mij.

En nu hoorde ik gisteravond bij de Tony Bennett-muziekavond dit langskomen:



– Deed I do, Lena Horne, 1948

Do I want you?

Oh my do I

Honey, indeed I do

Do I need you?

Oh my do I

Honey, deed I do

I’m glad that I’m the one who found you

That’s why I’m always hanging around you

Do I love you?

Oh my do I

Honey, deed I do

Geen wonder dat Motown die single van Frank Wilson niet wilde uitbrengen. Vooral omdat er ook in eigen huis een versie van dit nummer te vinden was.



Marvin Gaye & Mary Wells, 1964

Maar ja, Northern Soul. Chris Clark dan maar, ter vergelijking.

