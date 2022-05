Hooggerechtshof VS wil abortus verbieden

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft een voorstel geschreven om Roe vs Wade, een arrest uit 1973 waarin een verbod op abortus ongrondwettelijk werd verklaard, terug te draaien. Hierdoor zouden Amerikaanse staten zelf weer mogen beslissen om abortus te verbieden. Afgelopen jaar hebben verschillende Republikeinse staten al wetten ingevoerd om abortusrechten te beperken.

Waar velen al bang voor waren, lijkt nu toch bewaarheid te worden. Trump mocht tijdens zijn presidentschap drie nieuwe rechters benoemen tot het Hooggerechtshof, nadat Republikeinse senatoren Obama’s laatste kandidaat gesaboteerd hadden. Eerst was er de verkrachter Brett Kavanaugh die eerder nog zei dat aan Roe vs Wade een “belangrijk precedent” is, waaraan niet getornd kan worden. Een stuk gelekt naar Politico laat nu zien dat de conservatieve rechters in het Hooggerechtshof werken aan een voorstel om Roe vs Wade omver te werpen. Dit naar aanleiding van een zaak over abortus in Mississippi waar zij binnenkort over moeten oordelen.

Wat gaat er gebeuren als het Hooggerechtshof dit voorstel doorzet (btw: het is naïef te denken dat dit niet gaat gebeuren)? 22 staten in de VS, vooral staten met een Republikeinse meerderheid, hebben al wetten ingevoerd die abortus beperken of totaal verbieden. Sommige staten hebben nog wetten van voor 1973, die weer geldig worden als Roe vs Wade ongeldig wordt verklaard. Dat zijn de rode staten in onderstaande grafiek, drie van deze staten hebben een conservatieve meerderheid in hun state supreme court, waardoor abortus daar waarschijnlijk weer illegaal wordt.

The Supreme Court privately voted to strike down Roe v. Wade, per a leaked initial draft of an opinion obtained by Politico. A decision is expected in the next two months. As of April 8, 2022, 22 states are set to ban or limit abortion access immediately if Roe were overturned. pic.twitter.com/21ni9PiGv1 — Vox (@voxdotcom) May 3, 2022

Kan president Biden nog iets doen om dit te voorkomen? Er is een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigen en de Senaat, dus je zou je kunnen afvragen of die nog iets kunnen doen. Dat wordt echter lastig. President Biden kan een wet invoeren om abortus op federaal niveau legaal te maken. Det kan door het Huis van Afgevaardigden komen, maar in de Senaat is een 60% meerderheid nodig om een nieuwe wet in te voeren, de zogenaamde fillibuster. De Democraten hebben nu maar 50 van de 100 zetels, waarbij 2 Democratische senatoren, Joe Manchin en Kyrsten Sinema, veel wetten van Biden tegenhouden. Dus 60%, dat gaat niet lukken, zelfs niet met de hulp van een Republikeinse senator die voor abortus is. Dan kan Biden nog een wet invoeren om de fillibuster omver te werpen of een wet om meer rechters in het Hooggerechtshof te benoemen. Joe Manchin heeft echter al aangegeven niet voor het afschaffen van de filibuster re zullen stemmen.

De toekomst ziet er dus niet erg rooskleurig uit. Het kan nog erger worden als Republikeinen de president mogen leveren en daarnaast in Senaat en Hooggerechtshof over een meerderheid beschikken. In dat geval kunnen de Republikeinen een wet invoeren die abortus op federaal niveau verbiedt. Als gevolg van gerrymandering is het zo goed als zeker dat de Republikeinen tijdens de Midterms in November een meerderheid in de Senaat krijgen en misschien ook in het Huis van Afgevaardigden. President Biden en de Democraten roepen dan ook op om nu vooral te gaan stemmen op Democraten. De meerderheid van de Amerikanen is voor abortus, maar door gerrymandering en andere wetten die stemmen voor veel Amerikanen onmogelijk maken, is het nog maar zeer de vraag of deze mobilisatie zal helpen, zeker in Republikeinse staten. Waarschijnlijk is de enige optie: directe actie en dan geen suffe “woman’s march”, maar net zo hard protesteren als in Mexico toen het hooggerechtshof daar abortus probeerde te verbieden.