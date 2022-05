Hoofdkwartier Israëlisch moordbedrijf Elbit in Engeland bezet

Bij haar laatste actie tegen Elbit Systems heeft Palestine Action de hoofdvestiging van de Israëlische wapenfabriek gisteren bestormd en het interieur en het dak bezet hebben ter herdenking van Nakbadag.

Het goed uitgevoerde plan hield in dat een groep activisten zich aan elkaar vastketende om de weg buiten het gebouw te blokkeren, terwijl anderen zich een weg naar binnen baanden door een raam, waarbij bureaus ontruimd werden en apparaten met een voorhamer en een koevoet bewerkt werden, en zij barricadeerden zich in het gebouw. Anderen bezetten het dak. Na een confrontatie met de politie zijn alle negen gearresteerd.

Palestine Action heeft herhaaldelijk de negen tot Elbit in Groot-Brittannië behorende locaties tot doelwit genomen. De Ferranti-fabriek is in januari verkocht, en PA roept de firma op zich helemaal uit het land terug te trekken. De vestiging in Bristol, gehuurd van Sedgemore District Council, is Elbits hoofdkwartier.

De Nakba (Catastrofe) betekende dat meer dan de helft van de bevolking van Palestina van huis en haard werd verdreven en duizenden werden afgeslacht als onderdeel van het scheppen van de staat Israël. Herdenken van de dag en zelfs het woord is herhaaldelijk onder vuur genomen in repressie.

A 5.56 mm bullet killed Shireen Abu Akleh. The Elbit Systems subsidiary, IMI Systems, is the main provider of these bullets to the Israeli occupation forces.

