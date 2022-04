Honger door droogte en ontbossing in Madagaskar

Zuid Madagaskar is zwaar getroffen door twee jaren droogte die 1,5 miljoen mensen – de halve bevolking van het gebied – met extreme honger heeft geconfronteerd.

Vooral kinderen zijn in gevaar. Naar schatting lijden een half miljoen kinderen onder de vijf aan acute ondervoeding. Honderdtienduizend van hen zijn volgens UNICEF ernstig ondervoed.

Ook al is het reusachtige eiland in de Indische Oceaan nu in het seizoen van de cyclonen, en getroffen wordt door een reeks tropische stormen, de droogten – door wetenschapslieden vooral toegeschreven aan natuurlijke ontwikkelingen en niet speciaal aan klimaatverandering – langdurige gevolgen zullen hebben voor levens en levensonderhoud van bewoners.

– Lees verder bij de bron, New Humanitarian.

Inmiddels heeft cycloon Batsirai voor grote verwoesting op het eiland gezorgd.