Holocaustontkenner geeft lezing voor wetenschappelijk instituut FVD

Holocaustontkenner Alfred Vierling geeft morgen in Amsterdam een lezing voor het wetenschappelijk bureau van FVD.

Vierling was in de jaren ’80 enige tijd fractiemedewerker van Hans Janmaat. Later stapte hij over naar de Centrum Democraten. In 1992 was hij een van de oprichters van het (mislukte) Nederlands Blok.

Vierling is actief op het open riool Twitter, waar we onderstaande juweeltjes aantroffen:

Een normaal mens wil dood nog niet gezien worden met iemand als Vierling, maar bij FVD houdt men er andere normen op na. Tijd voor een verbod op deze fascistische complotclub.

Uitgelichte afbeelding: aankomst groep Hongaarse Joden in Auschwitz – By Bundesarchiv, Bild 183-N0827-318 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5367208