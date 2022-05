Hoe stikstofminnende soorten de hogere zandgronden in Noordoost-Nederland koloniseren

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten. De hoeveelheid stikstof die lokaal beschikbaar is heeft een groot effect op de planten die je tegenkomt. De hogere zandgronden, zoals in het noordoosten van Nederland, zijn van nature relatief arm aan voedingsstoffen zoals stikstof. Daarnaast zakt water snel weg door het zand. Deze zandgronden zijn dus relatief droog en voedselarm.

Op zandgronden vind je dan ook soorten die zijn aangepast aan deze droge, voedselarme omstandigheden. Denk hierbij aan soorten als Zandblauwtje, Stekelbrem en Heidespurrie. De planten hebben relatief weinig water en voedsel, waaronder stikstof, nodig om te groeien en bloeien. Onder voedselrijke omstandigheden gedijen andere soorten juist goed. Welbekende soorten als Fluitekruid, Grote brandnetel en Gewone berenklauw houden juist van hoge stikstofbeschikbaarheid. Sterker nog, deze soorten kunnen nauwelijks groeien als er onvoldoende voedsel in de bodem beschikbaar is.