Hits bij de nasibal 7: Heart of stone

Een schoolmakker van toen heeft mij de officiële lijst van Stones-singles doen toekomen. Conclusie: we zijn rond met deze, wat de herfst van 1964 betreft.

In die dagen vormden wij de redactie van de schoolkrant, een functie die ons werd toegeworpen na een jaar dissident schrijven in een eigen krant voor de derde klas gymnasium. Een onzer was Beatlesfan, de ander Stonesfan tot op de dag van vandaag. En ik hield het bij andere groepen. Of zangeressen.

Stiekem nog even opzetten met de pickup onder het bed als het officieel al slaaptijd was…

Wat zal ik eens kiezen.



Op mijn verdere keuze kom ik terug in de slotaflevering.

Heart of stone dus als laatste niet-VK-single van de Rolling Stones.

Wat een nare tekst.

There’ve been so many girls that I’ve known

I’ve made so many cry

And still I wonder why

Here comes the little girl

I see her walking down the street

She’s all by herself

I try and knock her off her feet

But, you’ll never break, never break, never break, never break

This heart of stone

Oh, no, no, this heart of stone

What’s different about her? I don’t really know

No matter how I try I just can’t make her cry

Cause you’ll never break, never break, never break, never break

This heart of stone

Oh, no, no, no, this heart of stone

Don’t keep on looking that same old way

If you try acting sad

You’ll only make me glad

Better listen little girl

You go on walking down the street

I ain’t got no love, I ain’t the kind to meet

‘Cause you’ll never break, never break, never break, never break

This heart of stone

Oh, no, no, you’ll never break this heart of stone darling

No, no, this heart of stone

You’ll never break it darling

You won’t break this heart of stone

Oh no no no

You better go

You better go home

Cause you’ll, you’ll never break this heart of stone

You better

You better drive on home

– Uitgelichte afbeelding: Door Hugo van Gelderen / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/aa74367a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67479705