Hits bij de nasibal 3: Twist and shout

Je moest wel een heel grote Beatlesfan zijn om van deze cover te genieten – welnu, daar waren er heel veel van, herfst 1964. En ze hoefden met een playbackoptreden maar in de herhaling op televisie te komen of het nummer steeg weer.



Eigenlijk uit 1963. De versie, met kreten en al, was geënt op de hitversie (niet het origineel) van de Isley Brothers uit 1962.

In het VK hadden Brian Poole and the Tremeloes de singlehit-coverversie. Nou vooruit, doen we die ook. Slechter dan de Beatles kun je het onmogelijk noemen.

