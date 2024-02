Het rivierengebied verdroogt, maar we kunnen er iets tegen doen

Door de vele neerslag was 2023 het natste jaar ooit. Met als gevolg afgelopen winter hoogwater op beken en rivieren. We weten al langer dat klimaatverandering veel invloed heeft op de waterafvoer in onze rivieren. Vooral het toenemende risico op overstromingen krijgt hierbij veel aandacht. Minder belicht is dat juist de verdroging van de uiterwaarden voor problemen in de riviernatuur zorgt.

De typische riviernatuur in de uiterwaarden is aangepast aan het ritme van het water gedurende de seizoenen. In de Rijn komt smeltwater in het voorjaar ons land binnen en overstroomt de uiterwaarden. Dit levert een explosie van leven op. Paaiende vissen maken er gebruik van, evenals algen, macrofauna (kleine, maar met het blote oog zichtbare waterdiertjes), amfibieën en uiteindelijk ook vogels. Door de afname van sneeuw en ijs in de Alpen worden voorjaarsoverstromingen echter schaars. Ook in de Maas, een regenrivier, neemt de waterafvoer steeds vroeger in het jaar al af.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelicht: Stadswaard Nijmegen, foto AJvdK