Het grote protest op 14 mei op Schiphol etc, zal het of zal het niet?

‘Krimp de luchtvaart’! Een heel brede coalitie van bezorgde burgers, inclusief Greenpeace, GroenLinks, Milieudefensie, kamerleden en zelfs Jan Terlouw op video, houdt op zaterdag 14 mei 2022 manifestaties voor minder luchtvaart. Dat gebeurt op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen en ook het uiterst relaxte veld Lelystad. (‘Wilt u een vliegvakantie zonder enige stress…? Vol rust, ruimte en stilte? Kom dan naar…) Er zitten alleen wat addertjes onder de runway…

Cor Mastwijk is één van de organisatoren. Hij krijgt nogal wat kritiek van de gemeente Hrlmrmeer. Ze vinden hem namelijk ‘gevaarlijk’, want het lukte hem zich in 2019 aan de dienstauto vast te ketenen van de vrouw die maar niet wou deugen… inderdaad, onze Cora vN. Van min-ister naar lobby-ister in een dag. Toch gaat de manifestatie door. Binnen in de Schipholplaza gebeurde het vorige keer wel maar mocht later weer niet, nu waarschijnlijk ervoor.

Adder 1.

Vorige week vernietigde de rechtbank het noodbevel van de burgemeester van Hrlmmeer (ja, zo noemen ze zichzelf op hun site…) uit 2019. Die had betogers van Greenpeace en GroenLinks bij een soortgelijke demo maar binnen onwettig uit Schipholplaza laten zetten. Op 14 mei is er nu weer zo’n betoging.

Greenpeace spande een zaak aan tegen de gemeente Hrlmrmr, vanwege dat noodbevel tegen het zogeheten Protestival liet stoppen. De rechter keurde dat echter af – voor de tweede keer al… Op dat Protestival protesteerden in 2019 enkele honderden mensen in de hal van Schipholplaza tegen grote vervuiler Schiphol, die ook nu nog altijd geen klimaatplan heeft. Het verliep vreedzaam, maar daar dacht de gemeente toch anders over. Veiligheid hè… Ja, nee, drukte en honderden meters rijen vol rolkoffers – dat is wat anders. Ja, nee – dan heb je als KMar ook geen zichtlijnen, maar dat is wat anders.

Adder 2.

En o ja… de KMar hield in 2019 ook twee journalisten aan. Eén van hen, Alfred Blokhuizen, is vrijgesproken en is nog steeds doende met alles teruggedraaid te krijgen. De voorlichter van de burgemeester had er nog nooit van gehoord… net zomin als de fractievoorziter. Ik heb de BM van Hrlmmrmr schriftelijk gevraagd te garanderen dat dit niet opnieuw gebeurt. GroenLinks daar heeft ook via schriftelijke vragen over het arresteren van journalisten nadere inlichtingen gevraagd.

Citaat uit de vragen van GrL aan de BM:

En als toegevoegde vraag: 14. Kunt u ons actief informeren over de zaak van de journalist die een schadevergoeding zou eisen van de gemeente, na onterechte arrestatie op het Protestival van eind 2019? In de hoop dat deze vragen nog voor 14 mei (en liefst voor 12 mei) kunnen worden beantwoord, Met vriendelijke groet, Peter Boerman, Raadslid GroenLinks

De onderhandelingen over hoe – hoe groot – hoe lang – waar dan lopen nog. De gemeente beseft kennelijk niet dat al hun gespartel en vals spel alleen maar tot meer publiciteit leidt. Helemaal als je journalisten gaat opsluiten. VVD-fractievoorzitter Beryl van Straten zei wel uitdrukkelijk en spontaan dat ze absoluut vóór persvrijheid is. Prima – maar zien is geloven…