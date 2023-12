Het feest is voorbij

Het klinkt naar jaren tachtig en de tekst is dubbelzinnig, moedwillig, naar ik begrijp. Is het een protestlied tegen gebrek aan klimaatactie? Je kunt het zeggen. Het kan ook, zie het filmpje, min of meer letterlijk genomen worden, althans de titel.

Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

Wat moet er nog gebeuren?

Wat moet er nog gezegd?

Hoeveel heter moet het worden

Voordat we weten: dit is echt?

Vinden we het te spannend

En is er daarom afstand?

We hebben het in handen

Maar wachten tot het afbrandt

Wij gaan toch nog lang niet over datum (Hmm)

Het feest is al voorbij

Maar we dansen nog, toch?

(Oh-oh, oh-oh)

Ik vul de glazen bij

Of ik niks heb gehoord

(Oh-oh, oh-oh)

We vеrgeten wat er buitеn is

Sta te huilen met m’n ogen dicht

Het feest is al voorbij

Maar we dansen nog, toch?

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

Dit is het laatste nummer

We kijken elkaar aan

Doen we pas de kraan dicht

Als we onderwater staan?

[Pre-Chorus] Dit is toch menens?Waar zijn de sirenes?We zien wat het probleem isMaar doen alsof er geen isWij gaan toch nog lang niet over datum (Hmm)

Het feest is al voorbij

Maar we dansen nog, toch?

(Oh-oh, oh-oh)

Ik vul de glazen bij

Of ik niks heb gehoord

(Oh-oh, oh-oh)

We vergeten wat er buiten is

Sta te huilen met m’n ogen dicht

Het feest is al voorbij

Maar we dansen nog, toch?

(Oh-oh, oh-oh)

Als je maar blijft drinken voel je nooit de kater

Als je maar blijft drinken voel je nooit de kater

Als je maar blijft drinken voel je nooit de kater

Wat kan ons gebeuren?

Wij gaan nooit over datum

Het feest is al voorbij

Maar we dansen nog, toch?

(Oh-oh, oh-oh)

Ik vul de glazen bij

Of ik niks heb gehoord

(Oh-oh, oh-oh)

We vergeten wat er buiten is

En wat er nog voor toekomst ligt

Het feest is al voorbij

Maar we dansen nog, toch?

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)



Het feest is al voorbij, MEROL

Deel 1 van een kleine reeks

– Uitgelichte afbeelding: Door Séra Conté – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114968017