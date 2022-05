Het f-woord in het Britse Lagerhuis

Schots parlementslid Mhairi Black in Westminster waarschuwt voor het kruipende fascisme dat bezit neemt van Engeland, in de rangen van de heersende Tories.

Was er in Nederland maar één zo iemand… Een enkeling komt in de buurt, zoals Nilüfer Gündoğan, en zie hoe het met haar gelopen is, maar voor zeggen waar het op staat moet je bij de sociaal-democraten van de Schotse Nationale Partij zijn.

It is vital we discuss the F word or we risk facing regret forever. pic.twitter.com/7NNQWjaj95 — Mhairi Black MP🏳️‍🌈 (@MhairiBlack) May 18, 2022

