Het ene Nederland is het andere niet, ziet de eilandarts van Sint Eustatius

Maak van een gekoloniseerd eiland in de Caribische Zee een “Nederlandse gemeente” en doe vooral in Den Haag alsof het Nederland is.

Een huiveringwekkend verhaal dat u vandaag op VN gratis kunt lezen:

Michelle van Tongerloo werkte een jaar als eilandarts op Sint Eustatius en werd getroffen door de manier waarop Nederland met het Caribische eiland omgaat. Tijdens de coronapandemie is er van solidariteit binnen het Koninkrijk weinig te merken. ‘De dag dat ik vertrek, schaam ik me voor mezelf.’

Ik zit op mijn veranda als er een Porsche komt aanrijden. Een collega stapt uit. ‘Je leven is in gevaar,’ zegt hij. In een flits zie ik de krantenkoppen voor me die verschenen toen ik mijn nieuwe werkplek voor het eerst googelde. ‘Ontspoorde Antilliaanse politicus roept op om Nederlandse militairen “te vermoorden en verbranden”’, ‘Aangifte tegen politicus Sint-Eustatius om dreigement’, ‘Den Haag grijpt in op Sint Eustatius om machtsmisbruik en intimidatie’.

