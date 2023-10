Het dodental in Gaza stijgt boven de 1.000

Het aantal slachtoffers in Gaza stijgt gestaag terwijl het steeds duidelijker wordt dat Israel huizen en hele wijken zonder onderscheid bombardeert. Het laatst langskomende nieuws was dat een wijk in Deir Balah werd platgegooid waarbij vele doden, ook kinderen, vielen en dat het hele gebouw van de universiteit van Gaza met de grond gelijk is gemaakt. Het recht dat Israel heeft om ”zichzelf te verdedigen” stopt duidelijk niet waar het internationale oorlogsrecht begint. Het dodental in Gaza staat nu op 1.078 en er zijn meer dan 5.000 gewonden. Zo’n 263.000 mensen zijn dakloos of hun huis ontvlucht. De ziekenhuizen hebben intussen gewaarschuwd dat de kans aanwezig is dat ze binnenkort in feite geen hulpverlening meer kunnen geven. Door de blokkade en de manier waarop Israel konvooien met voedsel en hulpgoederen vanuit Israel en Egypte heeft teruggestuurd is hun hoeveelheid medicijnen en hulpgoederen al erg beperkt. Bovendien stopt woensdag om twee uur ook de enige elektriciteitscentrale die Gaza rijk is door gebrek aan brandstof.

In Israel loopt het aantal doden als gevolg van de aanval van Hamas ook nog steeds op, Het ligt nu boven de 1.200. De Amerikaanse president Biden gaf dinsdag een persconferentie, in het bijzijn van vice-president Kamala Harris en minister van Buitenlandse Zaken Blinken, waarop hij zichtbaar aangedaan nogmaals zijn volledige steun aan Israels ”recht om zich te verdedigen” uitsprak. ”Er zijn momenten in een leven – en ik meen dit letterlijk – dat er pure en onvervalste slechtheid wordt gemanifesteerd in de wereld. Dit was een daad van pure slechtheid.” aldus de president sprekend over de inval van Hamas. Hij gaf vervolgens een opsomming van gedode ouders en baby’s, jonge mensen die een muziekfestival bijwoonden en vrouwen die waren verkracht en meegevoerd als trofee. Het bracht, zei hij, millennia van antisemitische vervolgingen in herinnering. En op een moment als dit moest Amerika heel duidelijk maken dat het naast Israel stond. Hamas, zei hij ook nog, kwam niet op voor het recht op waardigheid en zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Het was alleen uit op de vernietiging van Israel.

De Amerikaanse president sloot zich zo in zijn speech aan bij de valse berichtgeving waarmee veel Israeli’s zich intussen bezig houden. Er zijn namelijk geen vrouwen verkracht, Het verhaal van het meevoeren van een vrouw als trofee is intussen ontmaskerd als een hoax. En om het verhaal compleet te maken, het Israelische leger heeft naar aanleiding van verhalen dat er 40 baby’s zouden zijn onthoofd, ontkend dat dit het geval is. Ook over Biden’s opmerkingen aangaande Hamas zou nog wel iets meer te zeggen zijn geweest. Maar intussen heeft de VS wel een marineschip richting Israel gemanoeuvreerd en extra hulp, bijvoorbeeld met munitie toegezegd. Israel kan gerust zijn,

Woensdagmorgen meldden de Israelische kranten dat er opnieuw schotenwisselingen zijn geweest met Hezbollah. Op de Westoever heeft het Israelische leger opnieuw twee Palestijnen doodgeschoten, twee mannen in Silwan. Sinds zaterdag zijn er nu 24 Palestijnen op de Westoever gedood.