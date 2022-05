Het bewijs: Baudet is rijp voor de inrichting

Baudet heeft vandaag met Rutte en Kaag gesproken en hen er binnen tien minuten van overtuigd dat het beleid volledig om moet. Echt waar.

Wij gokken op een combinatie van coke en LSD. Hoog tijd voor een detox, want het valt te vrezen dat de man bloedserieus is en écht denkt dat Rutte en Kaag naar hém luisteren. Wat zegt het trouwens over het Nederlandse volk dat de partij van deze geschifte fascist twee jaar terug de op papier grootste partij van Nederland was?

Natuurlijk luisteren we met z’n allen naar hem, net zoals naar v. Houwelingen: pic.twitter.com/OhGl8hhdKI — Raoul Lemmen (@RaoulLemmen) May 11, 2022



Uitgelichte afbeelding: Photo by Annie Spratt on Unsplash