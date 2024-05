Het bestaan van de Chagossianen wordt bureaucratisch uitgewist

Eerder dit jaar heeft de nieuwe en toch ook al zo belegen minister van buitenlandse zaken van Groot-Brittannië, David Cameron, verklaard dat er geen sprake kan zijn van terugkeer van de Chagossianen naar hun eilanden. De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof maakt voor het Toryregime niet uit.

Intussen blijkt de afsplitsing van de archipel onder de naam British Indian Ocean Territories voor de autoriteiten in Mauritius niet meer te bestaan. De afsplitsing is niet erkend door Mauritius en deze afwijzing is ook door de dekolonisatiecommissie van de VN erkend. Bij vernieuwing van een paspoort of een geboortebewijs (waarvan een recent exemplaar voor allerhande bureaucratische bedoeningen nodig is in Mauritius) wordt nu als geboorteland “Mauritius” aangegeven. Hiermee wordt de afkomst van Chagossianen van hun archipel administratief ongedaan gemaakt. Het uitwissen van de herkomst uit een Britse kolonie maakt het moeilijk zoniet onmogelijk tot familiehereniging te komen.

Met hun recht op terugkeer en het wegwissen van hun geboorteland worden de Chagossianen bureaucratisch ongedaan gemaakt.

