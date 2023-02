Hemels! Heerlijk! Hoop! En dank Murdoch als nagel aan Trumps doodskist

Jaja, ik ben opeens blij, dus pas op.

Murdoch – zegt die naam iemand nog iets? Oprichter en eigenaar van Fox News, de krantenmagnaat, de Australiër, ook eigenaar van The Times in Londen, van The Wall Street Journal – die Rupert Murdoch. Hij was Trumps grootste bondgenoot in zijn zielige en zeer zorgelijke zaken rond de zogenaamd ‘gestolen’ verkiezingen.

Maar over Murdoch vind je op dit mooie moment – 07:46 op de ochtend van 28 februari 2023 – geen letter over hem op de homepage van Fox. Nou en? Zullen sommigen zeggen… NOU EN? Dat is niet minder dan een doorbraak, mensen. DOORBRAAK! Okee, okee…

Op alle andere nieuwskanalen is Murdoch wél te vinden… dus vandaag wel bij NBC News, The NYT, The Washington Post, Bloomberg, The Guardian, Reuters, The Financial Times… en uiteraard de Straits Times – uit Singapore. En in het Nederlands, en in Der Spiegel en en en…

NBC dan maar doen? ‘Rupert Murdoch admits some Fox News hosts ‘endorsed’ false election fraud claims.’ Ik herhaal: False – Election – Fraud – Claims.

Murodch heeft een maand geleden moeten getuigen. Hij heeft toen erkend dat enkele presentatoren van zijn eigenste nieuws – willens en wetens – leugens hebben verbreid over de zogenaamde ‘verkiezingsfraude’. Want die bestond niet.

Dat blijkt uit de documenten in de rechtszaak van Dominion Voting Systems tegen Fox. Murdoch vindt zelfs dat hij duidelijker had moeten zijn dat dit vals en gelogen was, maar hij liet het gaan. En die Dominion begon een zaak omdat hun stemapparaten mede de schuld kregen en zij dus behoorlijk schade leden. Zou de waarheid dan toch één keertje…?

Ja, misschien wel! Het is alsof God zelf eindelijk toegeeft dat de hemel niet bestaat en hij nog wel eens wat andere dingetjes verzint, zoals dat hij almachtig is, of de schepper. Ik zou graag Trumps tronie zien op het moment dat dit bericht hem bereikte. Zo ben ik dan ook wel weer. Vol haat en wrok.

Trump weet niet hoeveel stress hij mij en miljoenen anderen bezorgd heeft. Maar ik weet nog precies het gevoel van letterlijke opluchting, fysieke ontspanning, toen het bericht op de radio doorkwam dat Trump definitief verloren had. Ik was niet zozeer blij, maar opgelucht, de druk viel opeens weg – geen gescheld meer, geen aanvallen, geen vernederingen, geen leugens, geen minachting meer – althans veel minder.

Dank u!

PS 1: In Oslo hebben Sami-jongeren en klimaatactivisten het ministerie van Olie en Energie bezet. Ze protesteren tegen een illegaal gebouwd windpark in de Sami-streek. De Sami noemden we vroeger Laplanders. PS 2: De hoogste Britse academische instelling, the Royal Society, maakt in een rapport gehakt van het idee dat er ooit genoeg alternatieve energie kan komen om te kunnen vliegen. Dat zou dan inhouden dat op de helft van het oppervlak van de UK oliehoudende gewassen moeten groeien. Hallo Jeroen Pauw: golfen op de Antillen?

Uitgelichte afbeelding: Door worldeconomicforum at https://www.flickr.com. – Rupert Murdoch – World Economic Forum Annual Meeting Davos 2007Copyright World Economic Forum (www.weforum.org) swiss-image.ch, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3924726