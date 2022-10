Helft van alle vogelsoorten ernstig bedreigd

Het recent verschenen rapport State of the World’s Birds van BirdLife International geeft aan dat door menselijk handelen en de klimaatcrisis op wereldschaal 49 procent van de vogels ernstig in verval is en een op de acht vogelsoorten wordt met uitsterven bedreigd.

Het rapport, dat BirdLife International om de vier jaar uitbrengt, concludeert dat in de eerste plaats de uitbreiding en intensivering van de landbouw 73 procent van de soorten onder druk zet. Niet duurzame houtkap en bosbeheer is de tweede belangrijke oorzaak. Het verlies van meer dan 7 miljoen hectare bos per jaar treft de helft van alle bedreigde vogelsoorten. Invasieve soorten, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en de ineenstorting van het klimaat zijn de andere grote bedreigingen.

Hieraan is ook de P.D.-illustratie ontleend