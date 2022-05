Helft Republikeinen gelooft extreemrechtse complottheorie over omvolking

Bijna de helft van de Republikeinse kiezers hecht geloof aan de extreemrechtse complottheorie over ‘omvolking’. Dat blijkt uit een peiling van Associated Press en NORC.

De term omvolking is afkomstig uit het nazivocabulaire, waar het een positieve connotatie had en verwees naar de door de nazi’s gewenste germanisering van Oost-Europa.

Na de nederlaag van de nazi’s ging de term om voor de hand liggende redenen ondergronds. Inmiddels is ze echter weer helemaal terug, zij het dat de redenering omgekeerd is en ‘omvolking’ nu een negatieve gevoelswaarde heeft.

Kerngedachte van de moderne omvolkingstheorie (‘great replacement theory’) is dat de witte bevolking van Europa en de VS wordt vervangen door immigranten uit Azië en Afrika. Dat zou het gevolg zijn van een door sinistere (vaak Joodse) krachten uitgebroed complot, bijgestaan door een – op zijn best – onnozele elite.

De ’theorie’ is met name populair in FvD-kringen – waar men zoals bekend achtervolgingswaanzin tot een ware kunstvorm verheven heeft – maar wordt ook al heel lang gepromoot door PVV’er Martin Bosma.

In de VS bleef promotie van de omvolkingstheorie tot voor kort beperkt tot sites als Stormfront, maar dat veranderde toen het idee in april vorig jaar werd opgepikt door Tucker Carlson, de beste fascistische propagandist sinds Joseph Goebbels: “I know that the left and all the little gatekeepers on Twitter become literally hysterical if you use the term ‘replacement’ if you suggest that the Democratic Party is trying to replace the current electorate — the voters now casting ballots — with new people, more obedient voters from the Third World. But they become hysterical because that’s what’s happening actually. Let’s just say it. That’s true”.

Republikeinse politici begrepen het signaal: Carlson=Trump=is de eigen achterban. Als men de afgelopen jaren al iéts geleerd heeft, dan is het wel dat het weerspreken van Trump en Carlson gelijk staat aan politieke zelfmoord. Scott Perry – een bondgenoot van Trump – was de eerste die de ’theorie’ overnam, maar inmiddels is zo ongeveer het hele Republikeinse establishment overstag.

De complotwaanzin blijft overigens niet beperkt tot de Republikeinen, ook onder de Democratische kiezers bevinden zich nogal wat complotgekken: 3 van de 10 Amerikanen is ervan overtuigd dat omvolking een reëel probleem is en 1 op de 5 denkt dat witte mensen gediscrimineerd worden:

Uitgebreide bespreking van het onderzoek bij de Washington Post, nu voor de verandering eens niet achter een betaalmuur.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Tucker Carlson, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98022712