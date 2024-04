Hedendaagse kunst, cultuur en verzet in West-Papua: Vrijdag 26 april 2024 , 15:00-19:00

Programma

Verder creëert Roemah Papoea een podium voor allerlei talent uit de Papoeagemeenschap. Bijvoorbeeld het talent voor muziek en dans dat een wezenlijk onderdeel vormt van de Papoeacultuur.

Elke editie wordt afgesloten met de Medja Makan (eettafel). Roemah Papoea biedt zo een plek voor sociale ontmoeting onder het genot van een authentieke Papoeamaaltijd. Deze gerechten zijn bereid volgens familierecepten die van generatie op generatie zijn doorgegeven. In de Papoea cultuur ontvang je gasten met onderdak, eten en drinken. Samen eten werkt niet alleen verbindend maar biedt bezoekers de kans om letterlijk de Papoeacultuur te proeven.

Op Vrijdag 26 April 2024 zal de 5e editie van Roemah Papoea plaatsvinden waarbij Museum Sophiahof in samenwerking met Free West Papua Campaign (Nederland) en Stichting Informatie Melanesië (Roemah Papoea), ‘Hedendaagse kunt, cultuur en verzet in West-Papoea presenteren.

Tijden: 15:00 – 19:00 uur

14:00 – 15:00 Inloop met expositie

15:00 – 15:15 – Welkom en kennismaking

15:15 – 15:45 – Herdenkingsdienst Arnold Ap & Eddy Mofu (o.l.v. Ds. Jeanette)

15:45 – 16:30 – Oridek Ap & Raki Ap: hedendaagse kunst, cultuur en verzet in West Papua

16:30 – 16:45 – Live muziek Mambesak

16:45 – 17:15 – QA

17:15 – 19:00 – Gezamenlijk eten en napraten

19:00 Einde (museum sluit)

Toegang is GRATIS.

Museum Sophiahof

Sophialaan 10

2514 JR Den Haag