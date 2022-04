Heb ik dat goed gehoord, Jesse? Jouw weerstand tegen meer defensieuitgaven noemde je zelf STOM???

Jesse zei het zelf op tv, waarvoor dank want dan schrijft deze column zichzelf wel. ‘We waren tegen investeringen in defensie. Dat was stom.’

STOM?

Maar wacht even. Jesse zat gisteravond naast een generaal op tv. Misschien dat die een mes op schoot had liggen. Hij keek in ieder geval heel vrolijk na Jesses bekentenis. Jesse deed die omdat er een discussie was over nieuw elan in de politiek – eerlijkheid. Jesse wilde dat even demonstreren.

Elk weldenkend kiesgerechtigde burger vanaf ongeveer 3 jaar in dit land beseft dat wel of niet investeren in de Nederlandse defensie Europees gene flikker uitmaakt, laat staan wereldwijd. Niet voor niets is de paus gestopt met ‘Dank oe für die Blume‘ – ook Poetin zal het vegetarische Russische worst wezen of wij drie stuivers meer of minder aan wat dan ook uitgeven…

Klimaat, ruimtevaart, ontwikkelingshulp, onderwijs, toeslagen… noem één geval waarin de Nederlandse bijdrage doorslaggevend was…. Of tenminste ven belang. Of tenminste opmerkelijk. Of…

Toen we eindelijk een keer voorop mochten lopen – houd u vast, defensiemannen, daar komt-ie dan – in Srebrenica… toen losten we geen schot, tsja, te weinig zwaar materieel hè… en toen renden we weg, met achterlating van wie-ook-weer… toen ving Willy-A ons heel fijn op en dronk een pilsje of tachtig met ons vanwege de goede afloop… Dus niet OP de goede afloop.

We hebben nu 16 F-35s, de JSF van ongeveer 85 of 100 miljoen per stuk. De pensioenen gaan omlaag, de zorgpremie omhoog, de voedselbanken groeien, het aantal daklozen ook, asielzoekers mogen nog net in een tent op een stoel de nacht doorbrengen – tot die tent natuurlijk van de gemeente weg moet. Ja, regels zijn natuurlijk regels.

Wmb gaan we zo snel mogelijk over op directe overheidsbudgettering: elke kiezer van 3 jaar vult lekker zelf in hoeveel van zijn belastinggeld waar naartoe gaat. Het zou leuk zijn als Krapuul eens onderzocht hoeveel zijn lezertjes dan aan defensie willen uitgeven…

‘Ja sorry Jens van de Navo, onze belastingbetalers verdelen tegenwoordig direct zelf de centen in het stemhok per ministerie, en jij hebt toevallig pech,’ zo draait Rutto-de-Grutto zich er dan soepel uit. ‘Ja het is historisch laag, maar wat maakt dat nou uit met onze Lilliputbrigade met z’n 18 tankjes? Die vernietigt Poetin ‘s-ochtends al tijdens het tandenpoetsen…’

Jesse Klaver – ben je daar nog? Heb je me gehoord? Ga je mond spoelen en je honderd keer opdrukken. EN IK WIL DAT nooit MEER HOREN, oetlul! Sorry hoor… Godsamme nog an toe…