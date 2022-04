Havenwerkers weigeren Russische diesel uit te laden

Een persoonlijke noot. Een flink deel van mijn mannelijke voorgeslacht werkte in de haven: in Schiedam, Rotterdam, Amsterdam. Mijn overopa was van een ploeg die maar moest zien of je daaruit werd ingeloot voor werk op een dag.

Ze zouden toch vreemd opgekeken hebben naar de aanduiding havenmedewerker. Mede met wie, moet altijd de vraag zijn.

Maar vandaag is er weer eens reden trots te zijn op HAVENARBEIDERS (het schip is ook al geweigerd in Rotterdam en in Zweden):

Havenmedewerkers Amsterdam weigeren schip met Russische diesel te lossen

Een tanker met Russische diesel, ook wel gasolie genoemd, die eerder werd geweigerd door havenwerkers in Zweden, is vannacht voor anker gegaan voor de Nederlandse kust, ter hoogte van de zeesluis in IJmuiden. De bedoeling was dat het schip de haven van Amsterdam zou binnenvaren, maar havenmedewerkers daar weigeren het te lossen. De lading van het schip is vanwege de oorlog in Oekraïne omstreden. Russische olie en gas invoeren is wettelijk toegestaan. De Nederlandse overheid heeft weliswaar gezegd minder afhankelijk te willen worden van Russisch gas, maar over een algehele olieboycot zijn nog geen afspraken gemaakt, ook niet op Europees niveau.

NOS

– Uitgelichte afbeelding: een ander tankschip, voor de zekerheid – Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55142