Harde Kern PVV kwaad op Geert wegens applaus voor Zelensky

Gelukkig valt er ook nog wat te lachen, uiteraard vooral bij het domrechtse plebs op Twitter. Een sterke maag is een vereiste, maar zo nu en dan kom je juweeltjes tegen die je al het doorstane leed doen vergeten. Hoogtepunt: de woede onder de Harde Kern over het applaus van de PVV-fractie voor de Oekraïense president Zelensky. De Harde Kern aanbidt Putler, dus applaus voor Zelensky valt – voorzichtig uitgedrukt – niet echt goed in nazikringen:

Geert, jouw partij zat mee te soppen met alle anderen tijdens de toespraak van de president van het meest corrupte en nazi-georienteerde land in europa. Je bent af. Mijn stem gaat naar #FvD. Deze symbooltweets van jou raken mij niet meer. #PVV is onderdeel vh systeem/ probleem. — Fluffy Convict 🇷🇺 #fascist (@ConvictFluffy) April 1, 2022

dit valt mij ook zwaar tegen met nadruk op zwaar, dit gaat de PVV merken want dit wordt niet vergeten. — Gerard de Bruin (@GerarddeBruin4) March 31, 2022

Ik heb altijd gestemd op de #PVV. Toe ik dat zag dat zij net als dat klapvee in de 2ekamer stonden te klappen brak er iets bij mij. Staande ovatie voor een corrupte leider van een corrupt #Ukraine️.

Ik ga richting @BVNLNederland. — Sir Patinhas (@FJBMGess) April 2, 2022



