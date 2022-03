Hans Knoop maakt korte metten met Willem Engel en Ongehoord Nederland

Eind maart en we hebben nu al de leukste video van het jaar. Journalist Hans Knoop was uitgenodigd om voor de camera van Ongehoord Nederland zijn mening te geven over de arrestatie van naziwap Willem Engel. Helaas voor ON besloot Knoop af te wijken van het script: “Dit lijkt me meer een geval voor de psychiatrie. Dat die man opgepakt is, is niet op grond van zijn onzin en wetenschappelijke wartaal die hij uitbraakt, maar dat is in Nederland ook mensen. En dat is in Nederland gelukkig een strafbaar feit”. Zie interviewer Arnold Karskens live op tv bijna een rolberoerte krijgen krijgen.

Bonus! Nu we toch bezig zijn: Marcel van Roosmalen veegt de vloer aan met het complotplebs

Arie Slob heeft Arnold Karskens een enorm geslachtsdeel gegeven: @ongehoordnedtv. “Eens in de zoveel tijd spuit er een mening uit die beklijft. Het is een soort drab, we zitten er allemaal onder, maar worden we daar nou zoveel dommer van?”, zegt @MvanRoosmalen. pic.twitter.com/fPv0eycttd — De Nieuws BV (@denieuwsbv) March 22, 2022





Uitgelichte afbeelding: Hans Knoop in zijn jonge(re) jaren – Door Rob Bogaerts – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46966389